México, dispuesto a resolver controversia de maíz transgénico en panel del T-MEC: AMLO

El Gobierno de México está dispuesto a resolver la controversia en torno al maíz transgénico en un panel de controversia del T-MEC, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes.

“Si no se llega a ese acuerdo hay paneles y no alarmarnos que se acuda a un tribunal y que decida pero nosotros no podemos ceder a esa solicitud”, advirtió tras las consultas solicitadas por los senadores de Estados Unidos ante una supuesta violación del tratado tripartita.

Aseguró que se dio un buen diálogo durante la reunión de este 28 de noviembre con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack y ya se está buscando una salida a la controversia.

“Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano. Nosotros somos auto en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano”, sostuvo.