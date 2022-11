México y EU debatirían sobre maíz transgénico en cumbre

El tema del maíz transgénico podría ser uno de los que se traten durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, pues apenas se está en la agenda preparatoria, informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en entrevista con medios de comunicación luego de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

“Estamos preparando la cumbre, tratando de tener claros cada uno de los campos, que puede ser éste”, comentó cuando se le preguntó si se habló del maíz transgénico.

“Lo que nos pidió el Presidente es que trabajemos con el equipo de Estados Unidos en éste como en otros temas, y estemos listos antes de la cumbre para presentar las opciones o soluciones que haya que presentar”, agregó el canciller.

El tema se estará trabajando con Víctor Villalobos, Raquel Buenrostro y María Luisa Albores, secretarios de Agricultura, Economía y Medio Ambiente, respectivamente.

Por la mañana, López Obrador comentó que, probablemente, dialogarían sobre el maíz transgénico.

“Sí, seguramente, pero ya está claro: no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir”, remarcó.