Creel sobre ‘brinco’ de Monreal a la oposición: ‘No lo hemos aceptado como abanderado’

Santiago Creel aseguró que la oposición todavía no ha aceptado a Monreal como abanderado.

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD no han aceptado aún a Ricardo Monreal como candidato a la Presidencia de la República en 2024, porque sentarse en una mesa de diálogo y reconciliación no significa una aceptación de un aspirante presidencial, aclaró el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel.

“La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato. Significa un ejercicio que no existe en el país, fuera del Congreso”, precisó.

Anotó que “lo que intentamos es que dos actores políticos, actores que tenemos una ideología diferente, podernos sentar a discutir, a dialogar sobre los grandes temas nacionales y que ese diálogo nos conduzca a una reconciliación”, dijo.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político de Morena, pues será una decisión de él; pero de cualquier manera la mesa va”, afirmó.

En conferencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Creel Miranda explicó que “por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor será bienvenido. Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa lo tendrá él que expresar y, por supuesto, los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio”, dijo.

No obstante, anticipó que “yo veo que los partidos de oposición, cuando menos los tres partidos que integran la alianza Va por México, ya establecieron sus aspirantes con mucha claridad y ninguno de ellos va a ceder su espacio”.

“Todos ellos van a competir seguramente hasta el final, quizá no todos, pero yo pienso que los aspirantes que somos, y me incluyo, vamos a hacer una competencia hasta el final y no creo que nadie quiera dejar su espacio”, adelantó.