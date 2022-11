AMLO regresa a las calles: ¿Cuánto costarán los camiones para traer a los asistentes a la marcha?

Si bien todavía no se da a conocer qué calles estarán cerradas, la marcha de AMLO irá del Ángel de la Independencia al Zócalo. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘ironizó' este viernes sobre los convocados a la marcha que encabezará el próximo 27 de noviembre y su supuesto ‘origen’.

“Vienen muchísimos ‘acarreados’ porque ya no gobierna la oligarquía, se gobierna con justicia. No pueden venir todos, porque no hay camiones, pero son 12 millones de adultos mayores que reciben pensión, 11 millones de estudiantes que reciben becas’, dijo en su ‘mañanera’.

Sobre el tema, el columnista Darío Celis afirmó que el evento del fin de semana representará un repunte para “el negocio de las marchas y manifestaciones en México”.

De acuerdo con los cálculos del columnista, el transporte de personas de los 31 estados de la República Mexicana (cerca de 700 mil) costará alrededor de mil 500 millones de pesos.

“Con una media de 10 mil a 20 mil personas, para lo que se necesitarán entre 250 y 500 camiones por entidad. Además la paga por concepto de hotel, alimentos y viáticos en general, así como herramientas de apoyo como camisetas, gorras, banderines y pancartas, ronda los 20 millones por cada 10 mil personas”, apuntó.

Celis abundó que solo el viaje redondo de los camiones cuesta 24 mil pesos, a lo que se tiene que aumentar un viático de mil pesos por persona que cubra comidas, estancia y “un apoyo por el esfuerzo de estar presente” en Paseo de la Reforma.

Sobre los asistentes que no tendrán que viajar pronto por ubicarse en la Zona Metropolitana del Valle de México (es decir, CDMX y municipios colindantes del Edomex), el costo será de entre 2 y 3 millones de pesos por cada 10 mil manifestantes, aseguró el columnista.

“La ‘contramarcha’ del próximo domingo es una manifestación organizada y promovida desde la cúspide del poder en México, que es representado por el inquilino de Palacio Nacional. Va a ser ejecutada por gobernadores, alcaldes y demás dirigentes del partido Morena, usando recursos públicos, para volver a retomar la movilización social pausada los cuatro años de gobierno de la 4T”, agregó Celis.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que su marcha sea una respuesta a la oposición, se realizará apenas dos semanas después de la convocada por organizaciones de la sociedad civil en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).