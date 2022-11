AMLO descarta ‘bronca’ con Alberto Fernández por elección en el BID; ‘Es mi amigo’, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un distanciamiento con su homólogo argentino Alberto Fernández por suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico y la votación de Argentina en contra de la propuesta de México para la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano afirmó que el presidente argentino “es su amigo” y aseguró que “no hay distanciamiento”.

“Somos compañeros y amigos. Estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico y sí, estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo; sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia. Es muy buena persona”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Nada más que a nosotros ya nos parece inaceptable que se continúe con la misma política de predominio de los intereses del gobierno de Estados Unidos en América. Sale un candidato bendecido por Washington y ese gana. No, ya no, eso no ayuda, necesitamos un cambio”, añadió López Obrador.

¿Por qué Argentina votó en contra de Gerardo Esquivel?

De acuerdo a AMLO, Argentina votó por Ilan Goldfajn porque tiene “circunstancias muy difíciles” y el país sudamericano está en una situación “complicada”. Sin embargo, el titular del Ejecutivo mexicano dijo que respeta el punto de vista argentino.

Asimismo, señaló que Argentina llegó a un “arreglo” con el candidato que propuso el gobierno brasileño.

¿Qué hizo Argentina?

Un funcionario argentino con conocimiento del tema aseguró que Buenos Aires ‘pactó’ un acuerdo para dar su apoyo a Goldfajn.

La ‘alianza’ incluye que varios funcionarios argentinos sean colocados en puesto de alto rango en el Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo una de las vicepresidencias. De acuerdo con la fuente, Argentina también negoción con EU, Canadá y Brasil para darle a Goldfajn la mayoría.

El ganador necesitaba la mayoría de las acciones con derecho a voto del BID, y el respaldo de más de la mitad de un grupo de 28 países, que incluye a EU y Canadá.