¿Por qué se reunieron AMLO, Slim y expresidentes en Palacio Nacional?

Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, comerá durante esta tarde con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Al empresario se le vio llegar luego de las 14:00 horas por la puerta 8 y confirmó que el encuentro será una comida con expresidentes.

Se trata de Felipe González, del gobierno Español; Ricardo Lagos, de Chile; José María Sanguinetti, de Uruguay; y Leonel Fernández, de República Dominicana.

La cita se da en el marco de la XXVII reunión Plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, que este año tiene sede en la Ciudad de México los días 17 y 18 de noviembre.

De acuerdo a la página web del Circulo de Montevideo, se formó en 1996, por iniciativa del entonces presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti, “con la realización de una reunión que convocó a un destacado grupo de intelectuales, financistas y políticos de Europa y América Latina”.

‘No me meto ni me preocupa’: AMLO sobre pleito entre Sansores y Monreal

AMLO aseguró este 16 de noviembre que no le preocupa el pleito entre la gobernadora de Campeche Layda Sansores y el senador Ricardo Monreal, quien tiene pie y medio fuera de Morena.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano afirmó que la fuerza de Morena está en el pueblo y “no en ningún líder” y afirmó que hacer una llamado a la “conciliación y la unidad” es mantener el atraso político de siglos.

“No me meto en eso y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa realidad, que ya no son tan importantes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Eso que se lo aprendan, que no vayan a levitar y se sientan como antes”, añadió.