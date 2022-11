Avión presidencial ya tendrá ‘dueño’; será Mexicana... de Sedena, anuncia AMLO

AMLO dijo que no era posible vender el avión presidencial a un precio menor al establecido por el avalúo. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ya tomó la decisión de entregar el avión presidencial a Mexicana de Aviación, nombre que posiblemente tendrá la nueva aerolínea a cargo de la Secretaria de la Defensa (Sedena).

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano detalló que el avión comprado por el expresidente Felipe Calderón será utilizado para viajes especiales, ya que por sus características no se puede usar para vuelos al interior del país.

“Ya tomamos la decisión, como va a ver la nueva línea aérea, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes especiales, para quienes quieran ir a Europa u otro continente, se rentaría para llevar a familias, trabajadores, etc.”, dijo AMLO en Yucatán.

El titular del Ejecutivo reconoció que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no pudo vender el avión presidencial, pues es una aeronave “muy muy muy lujosa, que les daba pena a los posibles compradores”.

“Además no se puede reconvertir porque fue hecho a la medida. No se puede convertir en avión de pasajeros. Y el otro problema grave es que es un avión transatlántico, es un avión que tiene que volar, para ser eficiente, mínimo 5 horas; es para ir a Europa, en 10 horas, sin recarga de combustible, no lo compraron para viajes en la República, eso nos dificulta la venta”, dijo.

¿Qué sabemos de ‘Mexicana de Aviación’, la aerolínea militar de AMLO?

Estará compuesta por 10 naves entre las que se encuentra el avión presidencial.

La empresa militar ‘Olmeca-Maya-Mexica’ estará a cargo de la nueva aerolínea. Actualmente administra otras megaobras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ), así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal.

El proyecto tiene como objetivo cubrir el déficit de vuelos a ciertas partes del país tras la desaparición de Mexicana y la quiebra de Interjet.

El gobierno dará facilidades para todo aquel que busque tener una concesión de la aerolínea, siempre y cuando cuente con solvencia económica.

López Obrador sugirió tomar el nombre de la extinta Mexicana de Aviación "porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema".

La aerolínea podría estar lista para 2023, aunque el proyecto aún está bajo análisis del gobierno.