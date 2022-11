¿Por qué AMLO pasará el Día de Muertos en Tabasco y Chiapas?

El presidente Andrés Manuel López Obrador pasará el Día de Muertos en Tabasco y Chiapas, así lo anunció este martes 1 de noviembre en su conferencia matutina.

El mandatario aseguró que pasará la festividad el 2 de noviembre en su tierra natal, por lo que no habrá conferencia de prensa este miércoles ni reunión de seguridad.

“Voy a ir a Tabasco y a Palenque... porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy, pero es bueno. Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México”, dijo López Obrador.

Este martes el mandatario saldrá de la Ciudad de México con rumbo a Tabasco; sin embargo, aún trabajó, e incluso recibió al escritor y filosofo, Fernando Savater.

¿Por qué López Obrador pasa el Día de Muertos en el sur del país?

El Presidente de México dijo desde 2018, antes de entrar al poder, que el Día de Muertos lo pasa principalmente en Chiapas y Tabasco, esto con motivo de visitar a sus difuntos.

El 2 de noviembre de ese año señaló que en un panteón de Villahermosa, Tabasco, en el que se encuentran sus padres, Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, así como su hermano, Ramón.

“Me doy tiempo de esto porque no debemos olvidar a nuestros finados, porque es una tradición, es muy nuestro, muy de nosotros los mexicanos, que no olvidamos de donde venimos... Esta es una tradición que debemos de mantener”, dijo el mandatario.

Además de visitar a sus familiares fallecidos en Día de Muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador visita a Rocío Beltrán Medina, quien fuera su esposa y madre de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Ella murió en 2003.

El mandatario no aclaró si a ella la visita en Palenque, Chiapas, solo dijo que la visita en otro panteón.

Dijo en aquel entonces que era algo muy propio de los mexicanos recordar a nuestros seres queridos, y es por ello que se tomará el día libre este miércoles 2 de noviembre, cuando se conmemora a los difuntos.