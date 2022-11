AMLO desayuna con Fernando Savater, escritor y filósofo español

El presidente Andrés Manuel López Obrador desayuna este martes con el filósofo y prolífico escritor español Fernando Savater.

“Se requiere limpiar al país de corrupción, se necesita purificar la vida pública y no mentir, no robar, no traicionar y ya me voy porque voy precisamente con un filósofo muy bueno, con Savater, vamos a desayunar, bueno adiós”, comentó sin dar más detalles sobre el encuentro.

El mandatario hizo el anuncio al final de la conferencia de prensa matutina, antes de partir a su viaje por Tabasco y Palenque, donde pasará las festividades por el Día de Muertos.

“Mañana no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia, voy a ir a Tabasco y a Palenque, salgo hoy porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy, un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para el pueblo de México”, dijo al iniciar su informe.

#EnLaMañanera | Aludiendo los preceptos de 'no mentir, no robar, no traicionar', el presidente @lopezobrador_ señaló que tendría un desayuno con el filósofo y escritor español Fernando Savater, destacado por acercar y promover temas de educación a la juventud en México. pic.twitter.com/tvYwvsVMnI — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 1, 2022

Fernando Savater de visita en México

Fernando Savater visitó México para dar cierre a la edición 42 de la tradicional Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) este 29 de octubre y aprovechó la visita para promocionar su libro Solo integral: Una vuelta de tuerca a sus mejores ideas, que consiste en un conjunto de artículos -100 publicados y otro centenar inéditos- que reflejan su espíritu crítico y a contracorriente.

Previó a su presentación, ofreció una conferencia de prensa este 28 de octubre donde habló de política, educación, pandemia y el metaverso.

Savater es considerado uno de los pensadores contemporáneos más populares de España y uno de los autores más prolíficos de Hispanoamérica. También ha sido reconocido por su arduo activismo político en contra del nacionalismo del país Vasco.

Savater es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado su vida a las nuevas generaciones por medio de su obra y su vida como docente.