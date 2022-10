¿Calderón enfrenta un juicio internacional en su contra? Esto dijo AMLO

Tras las declaraciones de Adán Augusto López en las que revela un supuesto juicio internacional contra de Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se abrió un expediente en Estados Unidos pero desconoce si sigue vigente.

“En su momento se abrió un expediente no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos [Estados Unidos y México], no es nada más un asunto de la delincuencia”, dijo en referencia al operativo Rápido y Furioso, implementado con el consentimiento de la administración Obama y que permitió la entrada de más de 2 mil armas largas a México con el fin de rastrear a los grupos criminales que las adquirían.

El mandatario advirtió que el gobierno estadounidense pudo haber cerrado la investigación en contra de Calderón por cuestión de intereses, ya que también participó en el operativo.

“No tengo yo más información que esa que es de dominio público y sí está probado que llevaron a cabo ese operativo, se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón de eso no hay duda y que dieron el permiso”, sentenció.

#EnLaMañanera | 'Se hizo una investigación en #EU, no sé si esté vigente porque allá también dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron de eso no hay duda': @lopezobrador_, sobre el operativo #RápidoYFurioso. pic.twitter.com/qbA6EnEEsi — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 26, 2022

AMLO aclara que no perseguirá a expresidentes

Obrador se manifestó a favor de investigar a los gobiernos involucrados en ese entonces aunque reiteró que durante su administración no se perseguirá a expresidentes.

“Desde luego que sí”, respondió tras ser cuestionado. “Pero yo no tengo mas información sobre esto, la Fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas, ya saben ustedes cuál es mi postura sobre los expresidentes, la expuse cuando tomé posesión, dije que si en una consulta la gente decidía que se les juzgara que se abrieran los expedientes”, sostuvo.