AMLO pide que no haya ‘psicosis’ por casos de estudiantes intoxicados

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió guardar la calma y actuar con prudencia ante los casos de estudiantes intoxicados registrados en Chiapas, Hidalgo y Veracruz.

“Saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos es importante que no haya psicosis porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas repartidores, maestros porque se trata de los hijos, que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados pero no hay nada que tenga que ver con drogas”, comentó este martes.

El mandatario aseguró que hasta el momento no se han encontrado indicios de droga en el agua ingerida por los estudiantes, como se había afirmado en el caso de Bochil, Chiapas.

“Se están haciendo análisis a los muchachos y lo mismo en el caso de Tapachula pero también en Hidalgo y en Álamo, Veracruz, se está encontrando que no hubo droga que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga”, detalló.

Sobre el primer caso registrado en el municipio de Bochil, donde más de un centenar de estudiantes resultaron intoxicados, indicó que la investigación aún está en proceso.

“Se está terminando ya de hacer la investigación, yo quiero adelantar algo, no se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos pero no droga y tenemos que presentar todos los elementos, como se están haciendo los estudios y todavía no concluyen”, precisó.