¿Qué productos no recomienda la Profeco? Del mezcal falso a los quesos que no cumplen las normas

Profeco recomienda dice cuáles productos no pasaron sus estudios de calidad y por qué. (Shutterstock)

¿Qué tan seguro estás de que esa leche que compraste en el súper verdaderamente es leche? ¿Comparaste un multi-contacto que supuestamente soporta voltajes elevados pero se ‘tronó' al conectarle el “refri”? ¿Has probado mezcal falso? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza estudios de calidad de diversos productos con el objetivo de informar cuáles no son recomendables, no cumplen con las normas o que incluso pueden ocasionar daños a la salud.

El objetivo de estos estudios, de acuerdo con Profeco, es “emitir recomendaciones para que las y los consumidores puedan comparar y tomar las mejores decisiones de compra”.

Por esa razón, la dependencia no solo emite recomendaciones de cómo elegir tus productos, cuáles sí y cuáles no valen la pena, sino que investiga las irregularidades y saca del mercado a esas marcas engañosas.

La dependencia realiza alrededor de 23 estudios de calidad al año, relacionados principalmente con alimentos, tecnología, electrónica, productos para baño, bebidas alcohólicas y útiles escolares. En cada uno explica cuáles cumplen con lo prometido en el empaque, si son de buena calidad y si cumplen con las normas nacionales.

¿Cuáles marcas y productos no recomienda Profeco?

En cada entrega de a Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor explica qué productos no son recomendables para tu salud y tu economía por su calidad y contenido.

Estos son algunos de los productos estudiados durante el año que Profeco no recomienda:

Playeras deportivas de secado rápido

Tras una evaluación de marcas, Profeco comprobó que las playeras de secado rápido que son deficientes en su función pertenecen a las marcas:

Squadra.

Team Apparel.

Sopas crema envasadas

Luego de analizar el contenido de las cremas envasadas para cocinar, Profeco dijo cuáles son las que no cumplen con lo prometido en el empaque y no son saludables:

Knorr : Sus cremas de vegetales tienen entre el 0.8 y el 1.5 por ciento de las verduras y cereales que anuncian.

: Sus cremas de vegetales tienen entre el 0.8 y el 1.5 por ciento de las verduras y cereales que anuncian. Campbells de queso : Tiene un 1 por ciento de queso.

: Tiene un 1 por ciento de queso. Intalmesa crema de frijol : Incumple con el etiquetado de Profeco.

: Incumple con el etiquetado de Profeco. Extra Special: Tiene cantidades altas de sal.

Extensiones eléctricas y barras multi-contacto

Estas son las marcas de barras multi-contacto y extensiones que no cumplen con lo que dicen en sus especificaciones y además no son seguras porque se sobrecalientan o no pueden conducir el voltaje que anuncian:

Hyper Tough.

IUSA 1939.

Adir.

Aksi.

Munich.

Gorila.

IGOTO Swiss.

Icon.

Daimax.

OSMI.

Home Line.

Home Supplies Top Power.

Sanelec.

Sueros orales y bebidas para deportistas

Las bebidas que no cumplen con elementos para la reposición de energía, de acuerdo con Profeco, son:

BIO Steel : No contiene azúcares, por lo que no hay forma de que recupere la energía.

: No contiene azúcares, por lo que no hay forma de que recupere la energía. Jumex Sports : No contiene el calcio que dice tener.

: No contiene el calcio que dice tener. Suerox: No es un suero.

Útiles escolares

Con motivo del regreso a clases, Profeco dijo qué útiles tienen defectos y no tienen la mejor calidad:

Cuadernos U-Pak : Sus hijas venían manchadas.

: Sus hijas venían manchadas. Lápiz adhesivo MAE : Ofrece menos pegamento útil.

: Ofrece menos pegamento útil. Regla Dietrix : Se fractura y astilla.

: Se fractura y astilla. Tijeras Kores : Son peligrosas para niños.

: Son peligrosas para niños. Tijeras Dietrix, Inspira, Kores y Petigón : Presentan rebabas.

: Presentan rebabas. Pluma Mae: tiene el rendimiento más bajo de escritura.

Queso Oaxaca

Los lácteos de este tipo que tuvieron irregularidades, según Profeco, son los siguientes:

El Rey, La Huastequita Hidalguense, Mi Capricho y la Pilarica : Incumplen la norma oficial mexicana de queso.

: Incumplen la norma oficial mexicana de queso. Don Lucas, El Rey, Naranja es la Vaquita, La Vaquita y La Vaquita Alcalá : Contienen almidón y no lo declaran.

: Contienen almidón y no lo declaran. El Rey y Xaltepec : No son queso porque adicionan grasa vegetal.

: No son queso porque adicionan grasa vegetal. Don Lucas R.S. y Productos Lácteos HIP : Son un riesgo para la salud.

: Son un riesgo para la salud. Prohper Foods y Villa Sana: No cumplen con la calidad sanitaria.

Croquetas para gato

En estas marcas Profeco encontró irregularidades respecto al contenido que dicen tener en el empaque y el que tienen de verdad:

PURINA (Cat Chow, Gatina, Félix, One).

(Cat Chow, Gatina, Félix, One). Wiskas.

Leches y productos lácteos

Estos son los lácteos con más irregularidades según Profeco:

Leche Querétaro y Los 19 Hermanos : No cumplen con el contenido neto.

: No cumplen con el contenido neto. Los 19 Hermanos : No es leche, ya que se mezcla con grasa vegetal.

: No es leche, ya que se mezcla con grasa vegetal. LALA 100 Fresca en presentaciones sin lactosa y sin lactosa Low Carb: No cumplen con la norma por el proceso no regulado de eliminación de lactosa.

Pastelitos empacados

De estos productos, Profeco destacó las principales afectaciones a la salud y etiquetados erróneos:

Hostes Cinnamon Roll, Napolitano Marinela y Balonazos de Mrs. Freshley’s : Exceden los azúcares recomendados y ponen en riesgo tu salud.

: Exceden los azúcares recomendados y ponen en riesgo tu salud. Vualá : Su etiquetado es erróneo, ya que incluyen azúcares a pesar de decir que no tienen.

: Su etiquetado es erróneo, ya que incluyen azúcares a pesar de decir que no tienen. Profeco investiga que los productos Vualá tengan exceso de conservadores, ya que son importados desde Rumania.

Mezcales

Algunas de las bebidas a la venta en México no cumplen con las normas establecidas, por lo que ni siquiera pueden considerarse mezcales, de acuerdo con Profeco.