Esto dijo AMLO sobre ataque del padre de Mauricio Tabe a trabajador del Invea

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este miércoles al ataque de Daniel Tabe Tabe, papá del alcalde panista de Miguel HIdalgo, Mauricio Tabe, a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano se negó a calificar de alguna manera la agresión del taquero; sin embargo, señaló que existe un doble discurso de quienes lo defienden, pues al mismo tiempo critican a obreros y campesinos que se manifiestan portando sus herramientas de trabajo.

“No nos metamos en eso. Se trata aquí porque no deja de ser un asunto político, porque siempre es el doble discurso: ‘¡Qué barbaridad, los de Atenco traen sus machetes!’ Es el doble rasero. Es una forma de pensar y de actuar, hay mucha hipocresía”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona ¡híjole! Pero resulta que quieres hablan de que son gente de bien y que el resto es chusma, somos nacos, no saben que los nacos estamos de moda. Pero ellos se creen superiores en todo, y cuando se les descubre lo que son realmente pues enseñan el cobre”, añadió AMLO.

Fiscalía investiga a papá de Mauricio Tabe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación contra Daniel Tabe, después de que agredió con cuchillo a servidores públicos del Invea, que clausuraban una de sus taquerías en la colonia Escandón por uso indebido de suelo.

La Fiscalía capitalina informó el inicio de la investigación y señaló que se levantó una denuncia por el amago con arma blanca que hizo el señor Daniel Tabe al personal del Invea, que “inspeccionó el sitio y encontró irregularidades. Esto originó que una persona empuñara un arma punzocortante y arremetiera contra los servidores públicos identificados con credenciales y chalecos”.

Asimismo, la Fiscalía informó que a solicitud del Ministerio Público, elementos de la policía de Investigación (PDI) iniciaron las diligencias para la búsqueda imágenes de cámaras de video vigilancia, públicas y privadas para su análisis, así como para entrevistar a testigos de los hechos.

Indaga FGJCDMX posible agresión contra trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 28, 2022

Padre de Mauricio Tabe se disculpa

Después de que se difundieran videos del ataque de Daniel Tabe a personal del Invea, el padre del alcalde panista se disculpó a través de un mensaje publicado en redes sociales.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, expresó Daniel Tabe.

Del mismo modo, dijo que las personas que lo conocen saben el tiempo que ha invertido en hacer crecer su negocio y aprovechó para ofrecer una disculpa a los verificadores del Invea.

“La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio pero, nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”, aseguró.