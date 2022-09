AMLO defiende a Ebrard ante críticas por ‘selfie’ en funeral de la reina Isabel II

Luego de las críticas que generó la selfie que se tomó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al llegar al funeral de la reina Isabel II, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa y atribuyó la acción del canciller a la “temporada política”.

“Ahora como estamos en temporada política, pues cualquier cosa que hagan él, o Claudia (Sheinbaum, jefa de Gobierno), o Adán (López Hernández, secretario de Gobernación), o cualquier otro posible candidato es motivo de cuestionamiento, y así va a ser, pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos, y otros más”, expresó en referencia a los aspirantes a la presidencia por Morena.

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo calificó a Ebrard como un excelente servidor público, el cual representa muy bien a México en otros países.

“En Londres hay una prensa amarillista, muy alarmista, de allá son los que se dedican a perseguir a personalidades, allá predominan (los paparazzis), yo no los menciono así, pero Marcelo Ebrard es un extraordinario servidor público, muy digno representante de México, fue allá porque a él le correspondía, yo tenía que atender lo de las fiestas patrias, tengo otras actividades, y me representa bien”, expresó el presidente.

El mandatario ha asegurado que no tiene “corcholata” —como denomina a los aspirantes a la presidencia de 2024— favorita.

El canciller compartió una fotografía a través de redes sociales, el lunes 19 de septiembre, en la que aparece con su esposa, Rosalinda Bueso, ambos vestidos de luto.

“En el Funeral de Estado de S.M. la Reina Isabel II”, escrbió Ebrard en Twitter.

En el Funeral de Estado de S.M. la Reina Isabel II pic.twitter.com/GUiNPtJrSo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 19, 2022

Ante estos hechos, usuarios en redes sociales señalaron la acción del canciller como una falta de respeto a la muerte de quien fuera la monarca de Reino Unido. También surgieron una serie de memes haciendo mofa de la selfie del canciller.

“De pésimo gusto que el canciller se haga selfies en un funeral. No importa si es de estado o del vecino. ¿Alguien lo haría? ¡Claro que no! Únicamente aquel que no solo ignora lo básico sino que busca la oportunidad para hacer campaña aún en momentos solemnes”, escribió una usuaria identificada como Bere Aguilar.