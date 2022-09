Gabriela Romero será la nueva directora de Atención Ciudadana tras salida de Leticia Ramírez: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que será una funcionaria de Atención Ciudadana de la Presidencia quien sustituya a Leticia Ramírez. Su nombre es Gabriela Romero.

“Hoy que se dé a conocer la nombre de la compañera, Gabriela Romero, ha estado trabajando siempre en Atención Ciudadana pero les van a dar sus antecedentes”, comentó al ser cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa.

Ramírez Amaya se desempeñó como directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia hasta su designación como secretaria de Educación Pública.

Ahí, la funcionaria se encargaba de recibir y dar respuesta a peticiones y demandas de habitantes procedentes de todo el país, misma responsabilidad que encabezó mientras el presidente López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A partir del 1 de septiembre comenzó sus labores al frente de la SEP, en sustitución de Delfina Gómez quien renunció para contender por segunda ocasión por la gubernatura del Estado de México en las elecciones del 2023.

Desde entonces ha recibido innumerables críticas y ha sido cuestionada por su capacidad para custodiar el sistema educativo del país.

Elba Esther Gordillo se lanza vs. Leticia Ramírez

La exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, emitió el más reciente ataque contra la nueva funcionaria.

La sindicalista y exdiputada priista señaló que la exdirectora de Atención Ciudadana se ha dedicado a tareas burocráticas y administrativas y criticó que no pudiera contestar cómo un alumno de primaria podrá aprender matemáticas con el nuevo modelo educativo.

“Cuando llegó creí que era el momento de los acuerdos, del diálogo, de buscar soluciones. Como maestra pues realmente con todo lo que ha pasado me hace me hace sentir pena, porque me gustaría ver a una persona que domina el tema educativo, que realmente emerja del aula”, dijo en entrevista para el diario Reforma.

Leticia Ramírez responde a Elba Esther Gordillo

En respuesta, Leticia Ramírez Amaya dijo que despreciaba a las personas que se han servido del magisterio y se han prestado a la corrupción y sentenció que los verdaderos constructores de la educación son los maestros.

“Los verdaderos constructores de la educación pública en México han sido miles de maestras y maestros comprometidos. Vengo de ahí, a ellos me debo, de trabajar hombro a hombro. Desprecio a las personas que se han servido del magisterio para prestarse a la corrupción”, escribió la funcionaria de la 4T en su cuenta de Twitter.