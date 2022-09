AMLO se declara ‘anti TikTok’: En un segundo no se puede informar, se queja

La popular red social de videos cortos, TikTok, fue criticada este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien considera que no es adecuada para informar además de que no se adapta a su forma de hablar.

El mandatario compartió su inconformidad tras ser cuestionado por la estrategia del Gobierno Federal para convertir a México en un país lector, ahí fue cuando afirmó que existen varios retos, entre ellos la presencia de los medios electrónicos.

“No es fácil porque se tienen que enfrentar a medios electrónicos y a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok, yo soy un anti TikTok”, aseguró.

“No es que esté contra de esa manera de informar pero no hablo de corrido, hablo despacio, me gusta contextualizar pero lo que tiene mas éxito es lo que tarda, un segundo, pues sí es importante, se decía antes que ‘bueno y breve, doblemente bueno’ pero en un segundo no se puede informar”, arremetió.

#EnLaMañanera | La gente en #México sí lee, lo que pasa es que ahora todo lo quieren rápido, como sucede en #TikTok, asevera #AMLO. pic.twitter.com/hj7yDg1u5Y — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 7, 2022

AMLO prefiere libros que TikTok

El mandatario compartió su preferencia por los libros para informarse en lugar de recurrir a las redes sociales pues lo ve como una forma de fomentar la lectura en el país.

“Un libro requiere tiempo pero tiene cosas insustituibles, se disfruta un libro, se aprende muchísimo, no solo es lo que contiene es que provoca a imaginar cosas”, expresó.

Aseguró que su gobierno ha acercado los libros a la población a través de la campaña del Fondo de Cultura Económica (FCE) que ofrece libros de 10 a 15 pesos.

Recordó que el año pasado se editó la colección 21 para el 21 con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Independencia y se distribuyeron alrededor de un millón de ejemplares.

Asimismo, remarcó que siguen vigentes los clubs de lectura, el programa Fandango por la Lectura en el que participa la historiadora Beatriz Gutierrez Müller, así como las campañas de promoción de escritores en distintos lugares del país.

“El pueblo de México lee pero hay que seguir acercando la información, por eso la labor del Fondo de Cultura económica es importantísimo, lo opuesto al Fondo Monetario Internacional”, se burló.