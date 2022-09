Adán Augusto López explica ‘abrazo sospecho’ con ‘Alito’ Moreno en San Lázaro

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, rechazó este miércoles que haya un acuerdo con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que el partido tricolor apoye la iniciativa para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En rueda de prensa posterior a la reunión que sostuvo con los senadores de Morena y sus aliados, el funcionario fue cuestionado sobre el saludo que sostuvo con el dirigente priista durante la entrega del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.

“Sí saludé efectivamente a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con toda las fuerzas políticas. No es un asunto de amistades y el que uno dialogué con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opinión. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco”, aseguró.

Este miércoles, ‘Va por México’ experimentó un nuevo paso en la crisis que amenaza con acabar con la oposición, después de que las dirigencias del PAN y PRD anunciaron una ‘suspensión momentánea’ de la alianza.

En un pronunciamiento conjunto, Marko Cortés y Jesús Zambrano expresaron su “sorpresa” y “profunda inconformidad” ante la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que prorroga hasta 2028 la presencia de los militares en tareas de seguridad.

“Ante dicha reforma constitucional que prolonga la militarización del país, el PAN y el PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición ‘Va por México’ que firmamos en el 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año”, expresaron.

La declaración vino unos minutos antes de que ‘Alito’ diera su postura sobre la polémica iniciativa. El líder priista aseguró incluso que la alianza “no estaba en riesgo”.

“Ante cualquier duda, se los dice el PRI, la alianza Va por México no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y PRD y por supuesto que se respetan sus posturas”, dijo.