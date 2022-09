Felipe Calderón responde disculpa de Presidencia: ‘Honestamente me sorprende’

Del odio al amor. Este domingo 4 de agosto, el ‘pleito’ que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) mantiene con el gobierno de México, llegó a un nuevo punto en su trama.

Luego de que Presidencia aclarara, a través de un comunicado, que la presentadora de la sección Quién es quién de las mentiras se equivocó con un dato sobre un video expuesto por el exmandatario federal, éste señaló que ‘Ojalá se produzcan más intercambios’.

En el desplegado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador explicó que Elizabeth García Vilchis cometió un error, al decir que el video compartido por Calderón —en el que se aprecia el derrame de aguas negras en Acapulco, Guerrero— no correspondía a la joya turística, sino se trataba de una playa en España en 2020.

No obstante, la grabación si corresponde a Acapulco, pero no es reciente como aseguró Calderón en su publicación.

Por el hecho, Presidencia emitió un mensaje, el cual fue respondido más tarde por el expresidente: “Agradezco esta aclaración. Honestamente me sorprende. Tomé el video de una publicación que encontré en Instagram, como dije. A mi vez, me disculpo si, aún tratándose de Acapulco, no fuese un video actual. Ojalá se produzcan más intercambios cómo éste y así rescatemos la verdad”, señaló.

Calderón reconoció que se equivocó en la fecha del incidente en Acapulco. El comunicado concluye expresando que “el compromiso del gobierno de México es por el derecho a la información veraz para todo el pueblo es por ello ofrecemos una disculpa y realizamos esta aclaración”.