Rosa Icela Rodríguez pide a la ONU atacar violencia mundial ‘con abrazos y no balazos’

Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió el miércoles a los países del mundo atender las causas que generan la violencia, como se hace en México.

La funcionaria expuso que la estrategia de seguridad en México prioriza la atención profunda a las causas que generan la violencia y la pobreza, con programas sociales universales, ello, al participar en la Tercera Cumbre de Jefes de la Policía de las Naciones Unidas (UNCOPS), .

Ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y jefes policiacos de múltiples países del mundo, Icela Rodríguez señaló que la estrategia mexicana se “resume en el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador de que, ´por el bien de todos, primero los pobres´”.

Explicó que México se encuentra en un proceso de transformación desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República.

“En 2018 recibió una nación sumida en la violencia, producto de la llamada ´guerra contra el narco´, emprendida por gobiernos anteriores. Hoy decidimos que ese fuego debe parar. No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz”, aseguró.

Destacó que parte de la inseguridad en México tiene su origen en el consumo de drogas que genera en el país una espiral de violencia, combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elaboran en otros lugares.

“Yo pregunto: las armas, ¿las fabricamos nosotros? No. Las drogas sintéticas, ¿las consumimos nosotros? No. Los muertos, ¿los ponemos nosotros? Lamentablemente, Sí”, expresó la titular de la SSPC al advertir que México es un país de paso de drogas, pero no es consumidor ni productor de las mismas.

Rosa Icela Rodríguez plantea usar dinero del crimen organizado para equipar a policías

Para contribuir a la transformación y pacificación del país, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana propuso, el pasado 25 de agosto, utilizar los millones de pesos congelados del crimen organizado para fortalecer los cuerpos de seguridad.

Durante la Reunión Plenaria de Morena, la secretaria de Seguridad planteó 12 modificaciones legislativas para “pacificar” a México.

Entre los cambios propuso fortalecer y equipar a policías, pero con cuentas congeladas de grupos delictivos: “Usar los millones de cuentas congeladas, procedentes del crimen organizado y del crimen de cuello blanco, para fortalecer a los cuerpos de seguridad siempre que se aprueben cambios a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”.