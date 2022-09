PAN critica Informe de Gobierno de AMLO: ‘Se le incendia el país al presidente’

A cuatro años del inicio de su gobierno, ‘al presidente Andrés Manuel López Obrador se le está incendiando el país de norte a sur y de este a oeste’, hay una estrategia fallida en materia de seguridad y un fracaso porque doblegaron a las Fuerzas Armadas, expuso el presidente nacional del PAN, Marko Cortés en el estado de Durango (al norte del país).

Cuestionado por medios de comunicación, el líder blanquiazul precisó que es cierto que en México ya había problemas, pero a este gobierno se le han disparado, y como ejemplo mencionó que nunca hubo ataques de terrorismo como los que se ven ahora en muchas regiones, donde no había este tipo de inseguridad.

‘Ahí tienen a la Guardia Nacional, que se les aprobó por unanimidad, tienen un instrumento como el que pidieron, pero el problema es que fue una estrategia fallida...

‘Los abrazos fueron un rotundo fracaso; abrazos para la gente buena y detener a los criminales, eso es lo que tuvo que hacer la Guardia Nacional y no lo hizo, y hoy está llena de militares, y no ha funcionado’, subrayó.

Marko Cortés enfatizo que han sido cuatro años de ’mentiras y retrocesos’, y se ve claro que todos los problemas que se tenían en México aumentaron, como la violencia, hay hechos de terrorismo que atentan contra la sociedad, su tranquilidad y contra su propia vida.

Inseguridad, inflación, y crisis del sistema salud: los retrocesos que ve el PAN

El líder político continuó diciendo que ‘estamos peor en violencia e inseguridad y en economía, a la gente no lo alcanza lo que gana y enfrentamos la peor inflación de los últimos 21 años, no se apoyó al sector productivo y hoy la canasta básica es inalcanzable para muchas familias”, enumeró al hablar de los desaciertos de AMLO.

Se centró también en el tema de salud, donde observa una crisis que afecta a muchos ciudadanos, incluso adultos mayores que no les alcanza ni para comprar sus medicinas, porque en las instituciones no hay, y eso que, ‘nos ofrecieron un sistema de salud como el de Noruega y es realmente vergonzoso lo que tenemos.

‘Desaparecieron el Seguro Popular que daba cobertura hasta a las enfermedades costosas y los niños con cáncer y hoy no da medicamentos y no funciona el Insabi’.

¿Qué podemos hacer como oposición?, cuestionó Cortés Mendoza y mencionó que lo que se requiere es ganarle a Morena en el 2024 para corregir el rumbo y para ello hay grandes cuadros.

Aseguró que para recalcar destapes que se han hecho como el de Santiago Creel Miranda, Lilly Téllez, Mauricio Vila, Mauricio Kuri, Maru Campos, entre otros.

A cuatro años AMLO ‘sigue echando culpas y dice no somos iguales, no por supuesto que (no lo son) ‘son peores’ y son un pésimo gobierno’, concluyó.

‘Alito’ Moreno critica a AMLO: ‘Queda claro que no han podido con el país’

Después que el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Cuarto Informe de Gobierno, Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, criticó al gobierno de Morena y aseguró que “queda claro que no han podido con el país”.

A través de su cuenta de Twitter, y a unos minutos de concluido el Informe de AMLO, ‘Alito’ reclamó que ‘este Gobierno ofrece mucho cuento y nulos resultados’, pues, aseveró, que no hay una estrategia de seguridad efectiva, el sistema de salud está destruido y la economía va en caída.

Asimismo, señaló que lo que pueda suceder después del gobierno del presidente López Obrador será un reto enorme para todos los mexicanos y vaticinó que ‘el futuro mejorará’, pero solo si los mexicanos apuestan por la unidad para salir adelante, ello en referencia a la coalición legislativa de Va por México (PRI- PAN- PRD), que ha llamada a la oposición a unirse para derrotar a Morena en las elecciones de 2024.