‘No soy una mujer de venganza’: 7 frases de Rosario Robles tras salir de prisión

Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, afirmó este martes que ella no es una mujer que busque la venganza luego de haber estado en prisión preventiva por tres años.

Al ser cuestionada sobre cuáles serán sus siguientes pasos y si buscaría reconciliación o venganza por su situación, la exfuncionaria afirmó que es necesario un clima que abone a la justicia.

“Yo creo que el país es lo que requiere, yo tuve tres años para meditar, para pensar, para reflexionar sobre lo que está pasando en México y creo que requiere reconciliación. No salgo como una mujer de venganza, siempre he sido una mujer a la que le gusta la justicia”, aseguró en entrevista con Grupo Fórmula.

Te contamos sobre el caso de Rosario Robles y cinco frases que dijo en esta entrevista al medio.

1. “No soy una mujer de venganza, siempre he sido una mujer a la que le gusta la justicia y no quiero abonar a un clima que no permite este proceso de reconciliación”.

2. “Creo que algo que me ayudó mucho, a pesar del rencor que pudiera sentir al principio, era el encontrar también una causa por la cual luchar. El escuchar a estas muchas mujeres, todas se acercaban a platicarme, había un respeto, una consideración y escuchar estas tragedias personales, estas condiciones en que muchas fueron detenidas, y entonces ahí esa se convirtió en mi causa y me dio aliento (...) Pude haberme tirado al piso, pero lo convertí en un espacio de abrir y levantar la voz por estas mujeres”.

3. “(No denuncié) a nadie, porque no había nada qué denunciar”, apuntó Rosario Robles al ser cuestionada sobre señalamientos contra Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

4. “Las cárceles son una vergüenza social. Nuestra concepción del sistema penitenciario ya no corresponde con una visión pro derechos humanos. Porque, tú dime, alguien que es presuntamente inocente, y aquí quiero corregir que no es que no me hayan declarado inocente (antes de salir de prisión). No me han declarado culpable. Yo hoy por hoy soy inocente. Y muchas mujeres están años, unas tienen 17 años en prisión preventiva”.

5. “Los abogados que en ese momento llevaban mi caso, por la órden de aprehensión por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, decían que la única manera de que yo pudiera realmente evadir esta situación era señalando hacia arriba. Y yo, la verdad, les dije que no tenía nada qué señalar, a mí nadie nunca me dio una indicación de que hiciera algo indebido”.

6. “Ahorita mi objetivo es demostrar mi inocencia, mientras no concluya mi proceso no puedo realmente yo asumir alguna actividad que tenga que ver con la situación política del país. Sí sé y a un precio muy alto, se limpió mi imagen, porque no me encontraron nada”.

7. “Tenemos que sumar esfuerzos, ya basta de destruir. Yo no quiero salir con un discurso de confrontación, no creo que sea esto lo que necesita México hoy. Yo quiero salir con un discurso que tiene que ver más con la unidad, que eso aprendí ahí, a no juzgar, aprendes a no juzgar, a sumar, sin decir ‘esta sí cometió, esta no cometió’. A sumar porque es la manera como puedes tranformar realmente situaciones, eso demostramos ahí dentro de Santa Martha, nunca se había presentado un ministro en Santa Martha Acatitla”.

¿De qué va el caso de Rosario Robles?

Robles fue internada en prisión el 13 de agosto de 2019. Fue acusada de “omisión” de informar a su superior jerárquico (el expresidente Peña Nieto) del desvío de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Sedatu cuando ella era titular de cada una de las dependencias, en el caso conocido como la ‘Estafa Maestra’.

En noviembre de 2021, la Fiscalía ofreció a Robles su libertad a cambio de declarar en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y de Emilio Lozoya, aseguró la exsecretaria. No obstante, enfatizó que no está dispuesta a mentir para salir de la cárcel. La exfuncionaria federal detalló en entrevista con El País que la Fiscalía le ofreció su libertad a cambio de entregar información que implicara a Peña Nieto y a Lozoya.

“Era que yo informara lo relacionado con ellos y que había recibido órdenes de ellos. Y de ninguna manera fue así”, dijo. “No estoy dispuesta a mentir para salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie”.

Rosario Robles presentó el pasado 17 de agosto un recurso para cambiar sus medidas cautelares, luego de estar tres años en prisión preventiva.

Tras presentar la solicitud “el Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta Institución, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional”, informó la Fiscalía.

Robles Berlanga salió en libertad provisional la noche del pasado viernes 19 de agosto.

La exfuncionaria estuvo presa durante tres años en el penal de Santa Martha Acatitla.