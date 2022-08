‘Va por México’ sigue en ‘ascuas’: MC no ha respondido a la invitación para unirse a la alianza

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, ha expresado que no piensa unirse a la coalición 'Va por México'. (cuartoscuro)

Los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Acción Nacional (PAN) siguen en espera de una respuesta por parte de Movimiento Ciudadano ante la propuesta de unirse a la alianza “Va por México” para las elecciones de 2023 y 2024.

El lunes 22 de agosto, “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, informó que solicitó a la ‘ola’ naranja aliarse con la oposición PRI-PAN-PRD, ya que el partido confía en que la dirigencia nacional y la militancia de MC estarán abiertos al diálogo, y pondrán todo su compromiso para “privilegiar el presente y el futuro de México”.

Sin embargo, hasta el momento, ni el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ni algún otro miembro del partido han dado respuesta a la solicitud de Alejandro Moreno.

El pasado 10 de agosto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, también pidió a los miembros MC “reflexionar” sobre unirse a la alianza ‘Va por México’ si desean ganar en las elecciones de 2023 y 2024.

“Es importante que MC reflexione sobre lo mismo (la alianza) o sea, la unidad con MC en pasados comicios y en estos hubiera generado triunfos”, comentó Moreira en entrevista con diferentes medios de comunicación.

Dante Delgado ya se había negado antes a la alianza ‘Va por México’

A finales de junio, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano afirmó que su partido no se unirá a la alianza Va por México, ya que la que calificó como una “verdadera tragedia electoral”.

“Frente a quienes imploran que MC se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, sostuvo Dante Delgado.

En declaraciones recientes con El Financiero Bloomberg, Delgado señaló que MC tiene las bases suficientes para construir una candidatura en solitario de cara a las elecciones presidenciales de 2024, por lo que en 2023, Movimiento Ciudadano comenzará a ofrecer su propuesta de proyecto de nación a la gente, con la finalidad de dar a conocer las aspiraciones del partido así como sus iniciativas.