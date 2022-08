Así fue la detención de Jesús Murillo Karam: ‘Que no cierre el tráfico, el señor no se va a ir’

Sin poner resistencia y tranquilo, Jesús Murillo Karam, exlíder de la PGR, fue detenido este viernes 19 de agosto al salir de su domicilio, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

En videos que circulan en redes, se aprecia al exprocurador general acatando las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR). “Señor Jesús Murillo Karam, me identifico con usted, soy un oficial investigador (…) estoy realizando un mandato”, se escucha en la grabación.

Segundos después, una joven, al parecer la sobrina del exfuncionario, pide que no cierren la calle Montañas Calizas para detenerlo y exige que respeten a los vecinos que viven en la colonia.

“Que no cierre el tráfico, dígales que no hay necesidad. No se va a ir. Respeten a los vecinos”, reitera.

Incluso, la mujer comenta que Murillo Karam está en la mejor disposición para colaborar con las autoridades federales.

El extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República fue detenido tras ser señalado como presunto responsable de la fabricación de la llamada ‘Verdad Histórica’ en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con las investigaciones, Murillo Karam sería uno de 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de hechos y circunstancias para llegar a la ‘Verdad Histórica’, la cual ocasionó violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.

La detención de Murillo Karam se da un día después de que el Gobierno federal presentó las conclusiones preliminares de la investigación hecha sobre el paradero de los estudiantes de Iguala.

Uno de los puntos señalados por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, fue que las autoridades federales y estatales del más alto nivel de ese entonces fueron “omisas y negligentes” con el caso.

“Existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, dijo.