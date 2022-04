Los votos de Ortiz Mena

El resultado de la discusión de la Corte ayer fue complejo. Y así los votos de algunos ministros. Tal es el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En lo que refiere al orden del despacho eléctrico votó por la constitucionalidad de las reformas. Pero fue muy claro en lo relativo al tema ambiental, en el que votó en contra de la propuesta de la ministra Ortiz. En contra de lo que muchos piensan, el criterio de ministro fue personal. Quienes dicen que le apostó a la futura presidencia de la Corte ignoran que ésta se da entre pares, y lo que cuenta es la solidez y verticalidad de los votos, pues serán los propios ministros, y no el Ejecutivo ni el Legislativo, quienes elijan al sucesor de Zaldívar al final de este año.

Indirectas en la Corte

Hablando del mismo tema, los ministros que votaron en contra de la Ley de la Industria Eléctrica insistieron mucho en que la SCJN no podía defender un proyecto por razones ideológicas o porque se creía que era lo mejor para el gobierno en turno. En otras palabras, la indirecta fue para la ministra Loretta Ortiz, como sugiriendo que deje de lado sus filias y se ponga a decidir si las leyes están de acuerdo con la Constitución o no.

Intervendrá Tribunal en proselitismo de Adán

El presunto uso del avión de la Guardia Nacional en los actos proselitistas de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ya es analizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Es decir, podría pasar directamente a la Sala Especializada del TEPJF para que determine las sanciones correspondientes. Lo cierto es que, como ha sido la tónica a lo largo de la revocación de mandato, aunque el Tribunal castigue, en Palacio Nacional sólo se ve al INE como el adversario “antidemócrata”.

Moreira, el “amigo” de todos

Por parte del jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, que siempre le llama “mi amigo” al líder priista en San Lázaro, Rubén Moreira, ayer el exgobernador coahuilense quedó blindado y anotado como “el amigo de todos”, en medio de las negociaciones de la reforma eléctrica. Y para frenar el sospechosismo, el coordinador del PRD, Luis Espinosa, le dijo: “Yo confío plenamente en mi amigo porque hemos estado hablando todos los días. No hay traición a la patria”. Y el jefe panista, Jorge Romero, tampoco se quedó atrás. “Cuentas con mi respaldo, Rubén, no eres sólo tú, estamos siendo todos y lo que vamos a hacer es por convicción, no por obediencia de nadie”. Difícil dilema para el priista.

FEDE, de la vista gorda

Ante la serie de irregularidades que han enmarcado la antesala de la revocación de mandato, Lorenzo Córdova, consejero del INE, recordó –por mero protocolo– que los ciudadanos podrán hacer denuncias por presuntos delitos electorales mediante Inetel o Fedetel. Aunque de antemano se sabe que, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, se hacen de la vista gorda, a pesar de que –se dice– ya no hay eso del poder de los poderes.

PILARES, escuela de estilistas

Con la novedad de que ayer Claudia Sheinbaum visitó la planta de L’Oréal México, en Xochimilco. La jefa de Gobierno aprovechó su asistencia a la conmemoración de los 60 años de la empresa para invitar a los directivos a colaborar para implementar talleres de estética en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, los famosos PILARES, en los cuales se podría dar capacitación para estilistas para generar empleo para hombres y mujeres. En el acto participó el director ejecutivo de L’Oréal, Nicolas Hieronimus, quien veremos si acepta la propuesta.