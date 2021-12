Beca Benito Juárez: Este es el calendario de pago e incripción de diciembre 2021

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que se ha extendido el periodo de atención y de integración para obtener este apoyo, así como para recibir la cuota de este mes.

Si eres de nuevo ingreso en educación media superior y todavía no has realizado el trámite para esta beca, aún tienes tiempo: la coordinación extendió el periodo hasta el 23 de diciembre de 2021.

La autoridad recordó que los y las becarias que sean menores de edad deberán acudir con su padre, madre o tutor para realizar el trámite (esto es indispensable).

También se informó que las y los becarios de continuidad (es decir que ingresaron al programa anteriormente) que tengan problemas para acceder a la aplicación de Bienestar Azteca podrán ser atendidos los días del 27 al 31 de diciembre en las oficinas de la coordinación para actualizar sus datos.

Paara ello, deberán asistir con la documentación que viene en el comprobante y agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez.

¿Aún no recibes el pago de tu beca Benito Juárez?

La coordinación informó que si los y las becarias no han recibido la transferencia via la app de Bienestar Azteca correspondiente al 15 de diciembre, o si no pueden acceder a la app, deberán agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez para actualizar su información.