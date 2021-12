‘Es víctima de calumnias’: AMLO defiende a Santiago Nieto de acusación de enriquecimiento ilícito

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, tras la acusación presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que lo señaló por enriquecimiento ilícito.

“Es lo mismo, son ataques a Santiago Nieto, al General Lohman para que nos ayude con la distribución de medicamentos, al ingeniero Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco, esto fue como en el 2017 (...) Ahora un periodista corrupto da a conocer las tomas de la cámara del banco, esta información la tenía el INE, en su momento resolvió que no había ningún delito pero aplican la máxima del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna”, aseguró.

El presidente realizó la declaración en el marco de la polémica que persigue al especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, Santiago Nieto, acusado de obtener en 25 meses, cuatro propiedades y un auto valuados en 40 millones de pesos según datos del periódico Reforma.

El periodista a cargo de la investigación, Roberto Zamarripa, afirmó que el 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la FGR por enriquecimiento ilícito del exfuncionario Santiago Nieto.

De acuerdo con la información obtenida, en diciembre de 2020, Nieto adquirió una casa en la alcaldía Álvaro Obregón con un valor de 24 millones de pesos, sin embargo, la encargados de la venta afirmaron que el valor real del inmueble fue de más de 28 millones.

Las propiedades de Querétaro y Santa Fe también muestran irregularidades e incongruencias entre las pruebas de adquisición y lo dicho por Nieto.

En un comunicado enviado a Grupo Fórmula, la oficina de Santiago Nieto descartó que las propiedades se hayan obtenido de forma ilícita y aclaró que se adquirieron a través de un crédito a 20 años, el cual se amortiza con las rentas de uno de los departamentos y una casa en Querétaro.

Santiago Nieto, quien renunció a la UIF tras su ostentosa boda en Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey, confirmó la información ofrecida por el periodista y reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción.

“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, manifestó.

Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 6, 2021

López Obrador declaró en noviembre Nieto podría volver a ocupar un cargo público en caso de que la gente lo acepte.

“Lo de Santiago se va a seguir analizando a partir de la opinión de todos y luego vamos a poder tomar una decisión”, comentó.