Secretaría de Cultura cuestiona a Levi’s México por usar elementos de Oaxaca en nueva colección

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México cuestionó a la empresa Levi’s México y al colectivo Dracco Textil por usar elementos culturales oaxaqueños en una nueva colección de ropa.

En un comunicado, la dependencia pidió a la empresa y al colectivo que expliquen públicamente “con qué fundamentos se comercializa y privatiza una propiedad colectiva (los tejidos)”.

Se trata de la colección Levi’s Premium, Original Trucker Jacket, que fue elaborada junto con el colectivo Dracco Textil.

“(La colección) contiene, en su línea de pantalones y chaquetas, elementos bordados pertenecientes a la cultura mazateca de la comunidad San Felipe, Jalapa de Díaz, en el estado de Oaxaca, México, sin contar con el mecanismo adecuado para obtener el permiso de dicha comunidad”, expuso Cultura.

Así luce la colección de Levi's México y colectivo Dracco Textil. (Instagram @levismx)

La secretaría explicó que, si se cuenta con el permiso correspondiente, es obligatorio informarlo a la o las comunidades a quienes los textiles pertenecen, además de que deben realizar una retribución justa y equitativa en beneficio de los pueblos.

“Principios que su marca no está cumpliendo, en tanto que los diseños han sido recortados para ser aplicados a prendas industrializadas; no indican el nombre de las comunidades y no existe retribución alguna hacia los dueños de dichos diseños, que en este caso pertenecen a la comunidad mazateca de Jalapa de Díaz, los cuales se han transmitido de generación en generación y son producto de la creatividad colectiva por lo que forman parte intangible de su patrimonio cultural inmaterial”, señala la carta enviada a Levi’s México.

Y en la carta al colectivo Dracco Textil, la dependencia indicó que: “Vemos con indignación que no solo han negociado con diseños mazatecos, con diseños otomíes del estado de Hidalgo y textiles del estado de Chiapas, sin tener permiso de las comunidades en cuestión; sino también trabajan bajo el rubro de ‘maquila’, lo cual atenta con la creatividad e individualidad de las creaciones artesanales, cuya virtud es realizar obras únicas e irrepetibles. En ello radica el valor cultural del trabajo artesanal”.