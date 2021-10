PEF no se negociará ‘con politiquería’: AMLO

El presidente López Obrador rechazó los cambios que propone el bloque opositor, por 148 mil millones de pesos, al proyecto de presupuesto que envió a la Cámara de Diputados, y descartó negociar con el PRI . “No, eso es politiquería, eso era lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula, a espaldas del pueblo; les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo”.

Aunque se le insistió en que si el presupuesto no sería moneda de cambio con el PRI por la reforma eléctrica, afirmó que su gobierno no puede dar “tregua” en el combate a la corrupción, y aunque es entendible que la oposición no quiera los programas sociales ni las obras transexenales, “no se pueden quitar recursos al pueblo ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías”, destacó.