Respalda Concamin a StarGroup frente a SpaceX

Desde la cúpula empresarial del país hay apoyo para la mexicana StarGroup en su lucha legal para defender el derecho que tiene sobre la marca Starlink, que la compañía estadounidense SpaceX, del multimillonario Elon Musk, le quiere arrebatar.

Netzahualcóyotl Salvatierra, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que StarGroup tiene el respaldo de la industria para llevar adelante el litigio, sin importar el poderío de la contraparte.

“Nosotros hemos defendido por siempre, está en nuestro ADN como confederación, el Estado de derecho, el respeto a la ley, no importa de qué tamaño, que tan poderoso sea el que está involucrado en un proceso litigioso, lo que se debe respetar es la ley, el Estado de derecho (…) Y que no importa, repito, insisto y subrayo, el tamaño del rival ni el origen de su empresa, me refiero a su nacionalidad, nosotros buscaremos proteger estos intereses nacionales”, advirtió Salvatierra.

En 2015, StarGroup, empresa 100 por ciento mexicana del ámbito de las telecomunicaciones, obtuvo sin dificultad y con total apego a la legislación nacional el registro de la marca Starlink, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), instancia que en ese momento no encontró antecedente alguno de su uso en el mundo.

Tres años después, SpaceX intentó que el IMPI declarara la nulidad y caducidad del registro. El instituto negó tal pretensión, luego de ratificar que Starlink fue debidamente inscrita. Fue entonces que la compañía extranjera inició un juicio ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados –pareciera– no tomaron en cuenta los antecedentes del caso y fallaron en contra de StarGroup.

Ante ello, la Concamin se comprometió a acompañar en el proceso a la empresa mexicana.

“Seguiremos entonces el camino de lo legal, respaldando a esta empresa. No es determinante lo que dio en este fallo el tribunal administrativo y se recurrirá, entiendo, por parte de los abogados de la empresa mexicana, a las instancias correspondientes. Estaremos observando este proceso para que se cumpla el Estado de derecho y la ley estrictamente”, ofreció Netzahualcóyotl Salvatierra.

El dirigente de la confederación aseguró que “la industria está en este momento unida, estaremos atentos que sean respetados los derechos de los mexicanos”.