¿EU y la Unión Europea piden estar vacunado vs. COVID para dejarte entrar? Esto dice Ebrard

Actualmente Estados Unidos no pide a mexicanos y mexicanas que estén vacunados contra el COVID-19 para ingresar a dicho país, mientras que la Unión Europea cuenta con un semáforo por países para decidir al respecto, señaló este martes el canciller Marcelo Ebrard.

“Estados Unidos no está pidiendo en este momento que estés vacunada para pasar a EU. Hay una restricción en la frontera de actividades, pero para quienes viajan a EU sí se puede viajar con prueba PCR”, apuntó en la conferencia matutina.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, a partir del 26 de enero, todos los pasajeros mayores de dos años que ingresen a Estados Unidos vía aérea deberán proporcionar una prueba viral COVID-19 negativa realizada durante tres días naturales previos al viaje.

En el caso de la Unión Europea, esta decidirá sobre el ingreso a sus países miembros según un semáforo, explicó el secretario de Relaciones Exteriores.

“Esa es la norma en la UE. Si estás en color rojo, si el país estuviese en rojo, sí te van a requerir que estés vacunado o vacunada, con vacunas autorizadas por la EMA, que es la autoridad en la Unión Europea”, indicó.

No obstante, la cancillería se encuentra en pláticas con la UE “para que ese no sea el caso para todos los viajes de México, es decir, que puedan ingresar con PCR; si no estamos en rojo, podamos ingresar con PCR”, abundó Ebrard.

La Unión Europea presentó este mes su certificado digital de COVID-19, que permite a los residentes del bloque y a viajeros provenientes de otras regiones moverse por los 27 países siempre que estén vacunados con uno de los cuatro fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tengan una prueba negativa reciente o presenten pruebas de que se recuperaron hace poco del virus.

La UE acepta oficialmente las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. No incluye la versión de AstraZeneca fabricada en India ni muchas otras utilizadas en países en desarrollo, como las producidas en China y Rusia.

