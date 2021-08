Falso que en Chiapas no se quieran vacunar: Zoé Robledo

El director del IMSS, Zoé Robledo, aclaró que “no era del todo cierto que la población de Chiapas no se quería vacunar” en contra del COVID-19.

Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en 14 municipios de Chiapas y de Oaxaca se negó el acceso a los equipos de vacunación, principalmente en comunidades indígenas, y que se negaron a la vacuna debido a sus usos y costumbres, Robledo Aburto precisó que la aplicación de las dosis avanza y Chiapas “ya no ocupa el último lugar”.

“Muestra de ello es que el estado ya no ocupa el último lugar en vacunación contra el COVID-19, ya que desde hace 19 días se inició un proceso para superar el nivel de inmunización que había desde febrero hasta el 8 de julio, que era del 17.7 por ciento; actualmente es del 31.35 por ciento de la población mayor de 18 años”.

El funcionario insistió en su llamado a la población adulta mayor que no se han vacunado a que “se acerquen a los centros de vacunación, la edad siempre es un factor de riesgo, que en caso de contagio puede requerir hospitalización o puede evolucionar la enfermedad para su estado grave”.

Zoé Robledo invitó a las personas que acudan a vacunarse que no lo hagan solos, “que lleven a los adultos mayores, si conocen a un abuelo, una abuela, una tía, un tío, los padres, cualquier vecino adulto mayor de 60 años que no se ha vacunado. En este momento no hay mayor acto de solidaridad, de amor y hasta de patriotismo que llevar a vacunar a un adulto mayor”.

Resaltó que en el estado se lograron aplicar 48 mil 500 vacunas en un solo día, cuando antes del 9 de julio la inmunización en promedio era de 5 mil personas en una jornada, y actualmente con el refuerzo se vacuna a 23 mil 890 ciudadanos por día.