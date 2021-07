Con AMLO ya no hay espionaje contra nadie, asegura Mario Delgado.

Morena En la 4T ya no hay espionaje, asegura Mario Delgado

Con llegada del gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador se acabó el espionaje y hoy ya no se persigue ni se espía a nadie, aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Consideró que el caso del Proyecto Pegasus “desnuda el talante autoritario de los gobiernos neoliberales del pasado”, que hoy tanto defienden los conservadores, quienes “a través del uso del presupuesto público espiaron a sus críticos y opositores políticos”.

Frente a las denuncias de algunos periodistas, Delgado remarcó que, “a pesar de que en los gobiernos del PRIAN por años se persiguieron, desaparecieron y torturaron a quienes pensaban diferente, ahora, gracias a una revolución pacífica en las urnas, México tiene un gobierno que no espía, no persigue y no tortura, y que, por el contrario, está regenerando la vida pública del país”.

Sostuvo que “con la llegada de la Cuarta Transformación se terminaron los gobiernos autoritarios, antidemocráticos y violadores de los derechos humanos, y se cortó de tajo con el uso faccioso de los recursos del Pueblo de México y se desterraron estas viejas prácticas”.

Resaltó que “hoy, por primera vez, tenemos un gobierno de convicciones y principios que antepone siempre a quien más lo necesita. Esta Cuarta Transformación busca que vivamos en una auténtica democracia, donde el pueblo mande, donde periodistas, empresarios, intelectuales y la oposición, así como todas y todos los mexicanos, puedan expresarse con total libertad sin temor a represalias políticas”, dijo.

“En Morena y en la Cuarta Transformación tenemos el firme compromiso de hacer valer las libertades, de buscar la justicia social y terminar con la impunidad. Trabajamos por construir un país en donde se respeten con plenitud los derechos humanos, donde se termine con la violencia y se construya la paz”, afirmó.