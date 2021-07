A Monreal ‘le gana la ambición’: Mario Delgado; defiende encuestas para el 2024

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, descalificó a quienes critican el método de las encuestas para elegir al candidato de su partido para la Presidencia de la República en el 2024, como lo hizo el senador Ricardo Monreal.

Cuestionado en concreto sobre lo afirmado por Monreal, Delgado afirmó que “hay algunos a los que les gana la ambición y que no están de acuerdo en las encuestas en las que participan, cuando no ganan, pero cuando ganan están a favor de las encuestas”.

También sobre lo dicho por el senador, de que el mecanismo de las encuestas en Morena “está desgastado”, el dirigente del partido afirmó que “yo no creo que esté desgastado, yo creo que no hay que caer en las trampas de la derecha, que trata de desprestigiar la forma en que nuestro movimiento tomas sus decisiones”.

“La encuesta es el mecanismo que está establecido en los estatutos de Morena para elegir a las y los candidatos; no es casualidad que existan las encuestas, porque se le da la decisión a la gente. La encuesta es simplemente un instrumento para tener la opinión de la gente y Morena le pertenece a la gente, no le pertenece a una persona, no le pertenece a ningún grupo. Morena es un instrumento del pueblo de México”, sostuvo.

Consultado, en entrevista, sobre si es una “dedicatoria” a Ricardo Monreal, declaró que “no, es por el proceso que acabamos de vivir electoral donde compañeras y compañeros que no les gustó el resultado de las encuestas; pero no debemos desprestigiar a las encuestas ni las formas en las que se hace”,

Indicó que Morena “es el único partido que se atreve a poner en manos de la gente las decisiones más importantes, como quienes nos representa en los gobiernos o quién nos representa en los congreso; mientras esté establecido en los estatutos, el mecanismo será por encuestas y para el 2024 mejor, también, la gente que decida; será mejor que la gente decida quién debe continuar con los trabajos de la transformación”.

Por eso -dijo- “yo le recomiendo a todos los que están interesados, interesadas en participar en el 2024, que sigan como hasta ahora, enfocados en sus tareas correspondientes, en dar resultados, en apoyar la Cuarta Transformación, en tener lealtad al presidente de República, porque es lo que va a evaluar finalmente el México a través de las encuestas y es lo que les va a dar la posibilidad encabezar y darle continuidad a nuestro gobierno”.

Explicó que la encuesta es, “justamente, para que no entren los vicios de la política que terminaron dejando en mal a los otros partidos políticos, como el amiguismo, el nepotismo, el influyentismo; ninguno de esos vicios debe entrar a Morena”.

Cuestionado sobre quién será su candidato, si con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Ebrard, dijo que “con quien gane la encuesta el 24”.