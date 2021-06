Se ‘pichicateó’ el dinero para la parte educativa en México: Marco Fernández

El Gobierno federal ‘pichicateó’ el dinero que podría haberse destinado a atender la situación educativa en México tras la pandemia de COVID-19, consideró Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa.

Durante el EF Meet Point Virtual: ¿Es momento de regresar a las aulas?, el especialista señaló que el principal cuestionamiento es buscar una solución para incrementar esos recursos que el Gobierno federal y estatal se han negado a otorgar.

“Hay dinero para Dos Bocas y el Tren Maya, pero ‘pichicateámos’ el dinero para la parte educativa y eso no es aceptable”, sostuvo Fernández en el foro virtual.

Además, enfatizó que cuando se habla sobre las medidas a implementar para recuperar a los y las estudiantes que dejaron la escuela, se necesita también hacer referencia al dinero para revertir la tendencia de ‘aprendizajes no logrados’.

Si vamos a pedirle que trabajen más a los docentes, vamos a necesitar más recursos sobre la mesa y eso implica asignaciones presupuestales extraordinarias que, hasta ahorita, los Gobiernos de los estados y federal se han negado a dar.

Se debe reconocer lo que es México en materia de educación

Por otra parte, Yoloxóchitl Bustamante, exsecretaria de Educación Pública de Guanajuato, lamentó que la atención se enfoque únicamente en la Ciudad de México y no en otros estados.

“Sigo escuchando que lo único que existe en el país es lo que sucede en las grandes ciudades, es criminal decir que no nos ‘fijemos en los detallitos’ cuando el 50 por ciento de la población del país vive en pobreza. Y en esa pobreza no hay para internet, no hay para computadoras y, en muchos casos no se reconoce, no hay televisión”, apuntó la experta.

En ese sentido, subrayó que eso no es México, sino solo es lo que sucede en las grandes ciudades.