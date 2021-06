Lo que aprendimos y lo que falta sobre el regreso a clases en 11 frases

Este jueves se realizó el foro EF Meet Point Virtual ‘¿Es momento de regresar a las aulas?’, en el que participaron Yoloxóchitl Bustamante, exsecretaria de Educación Pública de Guanajuato; David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero; Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y catedrático del Tec de Monterrey, y Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

En este foro moderado por Leonardo Kourchenko, conductor y columnista de El Financiero, se habló sobre los protocolos del regreso a clases, de si fue un año perdido, el presupuesto para la educación, entre otros temas.

Yoloxóchitl Bustamante

-“La parte pedagógica se ha visto seriamente afectada, y los docentes han hecho un esfuerzo muy importante que no podemos dejar de reconocer”.

-“(Debemos) seguir trabajando en la búsqueda de los aprendizajes indispensables, seguir trabajando con los maestros, aprender de los pilotos que se han venido realizando, que aunque mayoritariamente son en privadas, nos han dejado aprendizaje para las escuelas públicas, conseguir el dinero para reparar todas las escuelas que han sido vandalizadas, conseguir el dinero para montar los sistemas de agua para que haya los servicios sanitarios adecuados en cierto número de escuelas que todavía no lo tienen”.

-“Desde hace mucho conocemos una expresión que decía ‘que fuera de México todo es Cuautitlán. Sigo escuchando que lo único que existe en el país es lo que sucede en las grandes ciudades, es criminal decir que no nos ‘fijemos en los detallitos’ cuando el 50 por ciento de la población del país vive en pobreza. Y en esa pobreza no hay para internet, no hay para computadoras y hay muchos casos que no reconocen en los que no hay televisión”.

Luis Humberto Fernández

-“Sin duda habrá afectaciones, seguimos navegando un mar sin cartografía, nadie tiene experiencia en esto, todos estamos aprendiendo sobre la marcha y el impacto va a ser mayor, el impacto va a darse en una generación que estará marcada en nuestras niños y niñas por el tema del COVID, que es algo que nadie olvidará en su vida”.

-“El otro tema del impacto que yo creo que es muy importante es el impacto socioemocional y a lo mejor se entiende en abstracto, pero (nos preguntamos) cuántas horas están durmiendo nuestras niñas y niños, cuántos están en temas de angustia. Algo que ha sido muy importante y que se ha hablado muy poco es el papel de las maestras y maestros para que no se sientan solas y solos las niñas y niños. Y esto nos va a llevar a un impacto de mediano plazo que va desde cómo nos va a afectar en la disciplina a cómo retomar estos hábitos de estudio y de presencialidad”.

-“La televisión no era el método (de enseñanza). La televisión es una herramienta y toda la estrategia se basa en el compromiso de las maestras y maestros y cada uno de ellos decidió cómo utilizaba diferentes herramientas”.

David Calderón

-“Me indigna y rechazo el planteamiento de ‘fue un año perdido, no se aprendió nada’. Claro que se aprendió, es más, se aprendieron aspectos y aprendizajes vitales que no contradicen los de la escuela y en muchos sentidos son su base y su contexto: aprendizajes del autocuidado, de la empatía, de la tenacidad, de la resiliencia, pero después también de la convivencia, el involucrarse con las tareas domésticas, todo eso que muchas veces hemos desdeñado e invisibilizado, es valiosísimo. Así que vale la pena reconocerlo, estar orgullosos”.

-“Muchísimos, especialmente jóvenes (...), los que están al final de la educación obligatoria, tuvieron un fenómeno de reclutamiento intenso al trabajo informal, a pandillas, a cuidados, especialmente a las mujeres se les asignaron cuidados para niños pequeños, para enfermos, para tareas domésticas, alejándoles de la posibilidad de seguir en aprendizajes más formales y más sistemáticos”.

-“La escuela sobrevivió a estos 15 meses (sin clases) y la tenemos que resguardar como nunca, pero no hay que volver a lo mismo. Necesitamos hacer de la necesidad, virtud y acostumbrarnos a desprendernos de esas rutinas en las escuelas, de esos planes de estudio enciclopédicos y desbordantes”.

Marco Fernández

-“Cuando nos dicen que tenemos un millón de estudiantes que han abandonado la escuela, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas que las distintas autoridades están planteando para actuar de la mano de supervisores, en el caso de la educación básica, o los directores en el caso de la media superior, para ir por esas niñas que por distintas razones tiraron la toalla y abandonaron la escuela? Eso va a requerir dinero, y vamos a necesitar dinero también para las negociaciones para hablar con los sindicatos magisteriales y hacer las modificaciones que vengan a lugar en los ciclos escolares para aumentar los tiempos de estudios y lograr esta reversión de los aprendizajes no alcanzados”.

-“Si vamos a pedirle que trabajen más a los docentes, vamos a necesitar más recursos sobre la mesa y eso implica asignaciones presupuestales extraordinarias que, hasta ahorita, los gobiernos de los estados y federal se han negado a dar (…) Hay dinero para Dos Bocas y el Tren Maya, pero pichicateámos el dinero para la parte educativa y eso no es aceptable”.