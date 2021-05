Se debe construir una agenda estratégica de datos abiertos: INAI

Los trabajos, reflexiones y prácticas compartidas en la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 2021 son el punto de partida para la construcción de una política pública nacional de datos abiertos en el país, afirmó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez.

“Me honra mucho, a nombre de mis compañeras y compañeros del Pleno del INAI dar este mensaje, no de conclusión, sino de inicio, de arranque de los trabajos de construcción colaborativa de una Política Nacional de Datos Abiertos”, indicó al clausurar los trabajos de la DATACON 2021, organizada en colaboración con Codeando México y más de 30 organizaciones convocantes.

Alcalá Méndez reconoció el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo la primera edición de la Conferencia, como un espacio para el diálogo y la colaboración entre personas e instituciones nacionales e internacionales de distintos sectores interesados en la generación, publicación, uso y aprovechamiento de datos abiertos, lo cual se vio reflejado en la conformación de los paneles, con más de 70 expositores.

A su vez, Alma Rangel Macias, Directora Ejecutiva de Codeando México, señaló que se cuenta con un amplio grupo de personas y organizaciones interesados en esta agenda, con toda la intención de aprovechar los datos abiertos para mejorar nuestro país, garantizar derechos humanos, así como resolver problemas públicos que aquejan a la población.

“Hay un primer reconocimiento de la necesidad de mejorar y ampliar lo que se ha hecho, a través de una política nacional de datos abiertos”, apuntó al reconocer que ya se tiene marcada la agenda.

Dálida Cleotilde Acosta Pimentel, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública, destacó la necesidad de repensar y situar los datos abiertos como un elemento clave para el proceso de transformación de la vida pública del país, con el cual se busca construir un modelo de sociedad justa.

“Coincidimos en la importancia de establecer una política de datos abiertos vinculada con una política de transparencia y rendición de cuentas, ésta última entendida como un conjunto de acciones que faciliten a la ciudadanía conocer las decisiones y acciones de los gobiernos, y obviamente debe acompañarse de mecanismos de gobierno abierto”, apuntó.

Guillermo Cejudo, Profesor e Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró urgente la construcción de una agenda estratégica de datos abiertos, pues México está en desventaja en el tema y cada día que no se actúa para lograr ese fin, los países con los que se compite económicamente avanzan más y los derechos de las personas se ven afectados.

“Para una política de datos abiertos no tenemos que esperar a que esté todo resuelto; debemos evitar las falsas disyuntivas de que mientras no está resuelto todo lo de transparencia, no haya inclusión digital plena o no se resuelvan los otros grandes problemas, esto tiene que esperar. No, esto es urgente y es factible, podemos con el marco legal, con el conocimiento y el compromiso de las personas involucradas empezar la construcción de una política de datos abiertos”, apuntó.