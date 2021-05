Ampliación de periodo de Zaldívar es anticonstitucional: Diego Valadés

El investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés, explicó que el artículo transitorio con el que se busca ampliar el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no está por encima de la Constitución mexicana.

“La Suprema Corte de Justicia es un tribunal constitucional y los tribunales constitucionales existen Justamente porque obedecen a la racionalidad de la supremacía de la Constitución. No hay ninguna norma, ni ninguna decisión que se pueda tomar en el Estado que contradiga lo establecido por la Constitución”, detalló en entrevista para La Silla Roja.

“En este caso la contradicción es expresa, no es una contradicción que tengamos que identificar a través de la interpretación de lo que la Constitución dice, no, es un choque directo, frontal, es un artículo transitorio que está modificando un artículo constitucional, eso no lo aprobará ningún ministro, ningún ministro dirá que un artículo de la ley prevalece sobre la Constitución”, agregó en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

Consideró como grave que los legisladores no se dieran cuenta de la inconstitucionalidad de dicho artículo transitorio que aprobaron.

“No hubo un solo argumento sostenido por cualquiera de los que votaron a favor de esa adición diciendo que se trataba de una acción constitucional, a lo más que llegaron a decir fue que no se trataba de la reelección del presidente de la Corte sino de la extensión de su periodo”, informó.

“La ampliación del periodo es lo anticonstitucional porque la Constitución dice cuatro años y el artículo transitorio, seis”, indicó.

Consideró que no es solo un error político sino una decisión consciente de pasar por encima de la Constitución, lo cual es grave y preocupante.

En abril, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con las leyes reglamentarias de la Reforma al Poder Judicial, incluido el polémico artículo que amplía dos años más el mandato del actual ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte.

Tras la aprobación, Zaldívar declaró que el órgano de justicia analizará las impugnaciones que se presenten después de la publicación de la Reforma Judicial para decidir su legalidad.

Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hablará a través de un fallo que deberá ser respetado, pues de eso va la democracia y de mantener la imparcialidad para que los controles sean legítimos.