Zamora, por devolver ‘lo que el gobierno quitó’

El candidato a gobernador de Sinaloa, Mario Zamora (PRI, PRD y PAN), recorrió las comunidades El Carrizo, Chávez Talamantes y el ejido Primero de Mayo, en el municipio de Ahome y manifestó que nunca más los ciudadanos de la región se sentirían apartados, pues prometió que, de ganar, gestionaría la reubicación de la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán a los límites de Sonora.

Sobre el corredor Topolobampo-Texas detalló que la parte importante que falta es un puente sobre la Presa Huites o Luis Donaldo Colosio, cuyo costo estimado estaría en los 700 millones de pesos, que serían gestionados por su administración.

Asimismo, prometió poner en operación el hospital del Valle de Carrizo, con médicos, medicamentos y equipamiento. Y aseguró que se seguiría pavimentando e instalando drenaje en el valle de El Carrizo.

El sábado, desde Guasave, se refirió a la creación de una financiera estatal con la que se buscaría revivir las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los programas para incentivar el campo, la ganadería y la pesca; “todo lo que el gobierno federal eliminó”, declaró el candidato de la alianza Va por Sinaloa.

“Hay gente en el gobierno que cree que porque te regala dinero te va a controlar, te va quitar tu libertad de decidir”, alertó Zamora.

Desde Badiraguato, el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, prometió construir carreteras para comunicar a las sindicaturas de Cortijos de Guatenipa, Ciénaga de Los Lara y Otatillos. Esto, según dijo, para acercar a las comunidades y mejorar su desarrollo, así como para apoyar la comercialización de los pescadores y agricultores. Además, prometió la entrega de programas sociales orientados a los adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y familias monoparentales.

En Culiacán, durante un recorrido por el Mercado de Abastos, Rocha Moya se refirió a las encuestas que lo ubican detrás de Mario Zamora. Declaró que él no tiene necesidad de pagar encuestadores y en sus propios datos, se ubicó 20 puntos arriba. “Yo no pago ninguna encuesta, tenemos los números naturalitos, nosotros no estamos menos de 20 puntos arriba”, dijo.