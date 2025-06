‘The Last of Us’ qué: FBI acusa a científicos chinos de contrabandear peligroso hongo tóxico a EU

Así empezó el apocalipsis en The Last of Us... Dos científicos chinos fueron detenidos en Estados Unidos acusados de ‘contrabandear’ un hongo tóxico, un hecho que ‘prendió las alarmas’ sobre acciones de agroterrorismo.

El FBI informó que el presunto hongo que los ciudadanos chinos trataron de introducir a Estados Unidos es el Fusarium graminearum, un organismo que puede provocar afectaciones a los cultivos y a la salud pública.

¿Qué es el hongo Fusarium graminearum y por qué es peligroso?

Su amenaza radica en que es capaz de atacar a cultivos esenciales como el trigo, la cebada, el maíz y el arroz, según especialistas.

El hongo Fusarium graminearum solo puede causar pérdidas económicas significativas, que se estiman en miles de millones de dólares anualmente, sino que también tiene efectos adversos en la salud humana, provocando vómitos, daños en el hígado y problemas reproductivos.

La clasificación del hongo como una “potencial arma agroterrorista” resalta la seriedad de su impacto en la seguridad alimentaria.

La agricultura estadounidense, que es una de las más productivas del mundo, podría enfrentar un colapso si este hongo se estableciera en el país. Los efectos en la economía serían catastróficos, exacerbando problemas ya existentes en la cadena de suministro alimentaria.

¿Qué sabemos de los arrestos por el hongo Fusarium graminearum?

El FBI reportó las detenciones de Yunqing Jian, de 33 años, y Zunyong Liu, de 34 años. Los ciudadanos chinos fueron acusados de conspiración, contrabando, declaraciones falsas y fraude de visados.

De acuerdo con la versión del FBI, Jian entró a Estados Unidos con el hongo Fusarium graminearum escondido en su mochila, mientras que Liu fue rechazado en el aeropuerto de Detroit por inconsistencias en su declaración sobre el material orgánico que portaba.

El FBI remarcó que las acciones de los dos ciudadanos chinos son motivo de grave preocupación para la seguridad nacional, especialmente dada su presunta lealtad al Partido Comunista Chino.

¿Relaciones EU-China se tensarán más tras detención de investigadores chinos?

La detención de Jian y Liu ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político y social.

El fiscal federal Jerome Gorgon Jr. advirtió sobre la necesidad de proteger a las instituciones estadounidenses de infiltraciones potenciales por parte de agentes vinculados al Partido Comunista Chino.

Además, el secretario de Estado Marco Rubio ha prometido una revisión exhaustiva de los visados estudiantiles, especialmente para aquellos con conexiones al gobierno chino.

Este incidente ocurre en relaciones cada vez más tensas entre Estados Unidos y China, países que se acusan mutuamente de espionaje y robo de propiedad intelectual.

Las autoridades estadounidenses han comenzado a implementar medidas más estrictas para garantizar la seguridad nacional, lo que incluye la revisión de permisos y visados para estudiantes y profesionales provenientes de China.