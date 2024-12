¿Qué riesgos que corren los migrantes con el nuevo ‘zar de la frontera’ de Trump? Esto dice analista

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una de las figuras más emblemáticas en la política migratoria retomará un papel importante en el gabinete del republicano. Tom Homan, quien fue exdirector del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) regresa como nuevo ‘zar de la frontera’. Dicho nombramiento podría significar la intensificación de redadas contra migrantes en Estados Unidos.

Así lo expresó Andrew Salee presidente del Instituto de Política Migratoria en Washington D.C., quien agregó que la designación de Tom Homan tiene como uno de sus objetivos el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos para los inmigrantes sin documentos.

“Tom Homan tiene el encargo de cerrar la frontera de Estados Unidos con México, así como llevar a cabo una deportación de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Según ha dicho, la intención es iniciar con los migrantes indocumentados que ya cuentan con orden de deportación, pero también ha anunciado que empezarán con las redadas en los lugares de trabajo, que siempre son pocos porque requieren de mucha coordinación gubernamental, pero generan ruido”, comentó Salee en entrevista con El Financiero.

Salee aseguró que a partir de que entre en funciones cuando Donald Trump asuma el cargo el próximo 20 de enero del 2025, Tom Homan tiene la misión de incrementar de manera considerable la deportación de migrantes en EU.

“Es probable que aumentará el universo de personas sujetas a deportación, pero no es seguro hasta qué punto. También es cierto que la gran mayoría de migrantes indocumentados ya están bien integrados en las comunidades donde viven y mientras no cometan una infracción, no serán buscados ni encontrados por las autoridades”, declaró el especialista.

La designación de Homan como parte del equipo de Donald Trump ha despertado la angustia entre migrantes, quienes temen quedarse atrapados en la frontera sur de México ante las políticas radicales contra el flujo de migrantes.

“Es probable que baje más el flujo migratorio cuando se inaugure Trump, lo cual va a hacer un poco más fácil la negociación sobre medidas fronterizas. Es muy probable que pidan un regreso del programa ‘Quédate en México’, que requiere que los que buscan asilo en Estados Unidos se queden a esperarlo en México, o un acuerdo con un tercer país seguro”, dijo.

Actualmente, en la frontera sur de Nuevo México, ya en EU, se encuentran miles de migrantes esperando la posibilidad de entrar a Estados Unidos; sin embargo, esa zona del territorio mexicano se convirtió en más insegura del país en octubre pasado. Cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que casi 92 por ciento de los habitantes de esa región perciben inseguridad en medio de la violencia del crimen organizado.

Tom Homan dijo que tiene a cerca de 20 mil efectivos que se encargarán de las deportaciones a migrantes en EU. (AP)

¿Homan volverá a separar a niños migrantes de sus padres?

Tom Homan fue uno de los principales artífices de la política de “tolerancia cero” durante el primer mandato de Trump. Esta medida implicó la separación por la fuerza de más de 5 mil niños de sus padres entre 2017 y 2018. En promedio, la separación de familias duró unas cuantas semanas; sin embargo, hay registro de casos en los que la división se prolongó durante años, según datos del diario The New York Times.

Para Salee es poco probable que regrese esa política -la cual fue erradicada con el gobierno de Joe Biden- en la nueva administración de Donald Trump; no obstante, no descartó la posibilidad de que envíen a los padres a su país de origen.

“No creo que vuelvan a implementar la separación de familias en la frontera, pero si es posible que separen familias si envían a los padres a su país de origen mientas que los niños que son ciudadanos estadounidenses se queden en Estados Unidos o las familias tendrán que decidir si los niños también regresan”, señaló.

En muchos casos, los niños nacidos en Estados Unidos fueron ubicados en hogares de acogida durante largos periodos, mientras que algunos aún no se han podido reunir con sus padres.

Las personas migrantes se enfrentan al calor del desierto y otras situaciones peligrosas en su cruce de México a EU. (Cuartoscuro)

¿Qué espera México con Tom Homan como nuevo ‘zar de la frontera’?

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su gobierno existe una estrategia “humanitaria”, de inversiones y de desarrollo industrial para atender la migración en la frontera sur, el consulado deberá promover apoyo legal para los migrantes mexicanos.

“Los consulados mexicanos siempre han sido un apoyo crítico para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero habrá necesidad de promover apoyo legal, fortalecer las organizaciones de migrantes y dar a conocer información sobre las opciones que tienen las familias en peligro de deportación. También habrá necesidad de aumentar los programas de reintegración en México para los que son retornados”, afirmó.

En este sentido, Salee indicó que la relación entre Tom Homan y el gobierno de Claudia Sheinbaum dependerá de los embajadores que cada gobierno nombre.

“Va a ser un interlocutor muy difícil para México y mucho depende de quienes son los embajadores que cada gobierno nombra, quien podrían ser interlocutores claves en la relación”, concluyó.

* Con información de EFE