Ucrania lanza misiles de Reino Unido en Rusia: ¿Qué sabemos de los misiles Storm Shadow?

Las fuerzas ucranianas dispararon misiles de crucero británicos contra objetivos militares dentro de Rusia por primera vez, ampliando el uso de armas de largo alcance proporcionadas por Occidente mientras el conflicto de mil días entra en una nueva fase.

El Reino Unido aprobó el uso de misiles Storm Shadow en respuesta al despliegue de soldados norcoreanos en Rusia para su guerra contra Ucrania, según un funcionario occidental familiarizado con el asunto. El gobierno británico consideró que la medida de Moscú constituía una escalada, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

El ataque se produjo un día después de que Ucrania desplegó por primera vez sistemas de misiles tácticos del ejército de fabricación estadounidense, conocidos como misiles ATACMS, para atacar una instalación militar en la región occidental de Bryansk. El ataque se produjo tras la decisión de la administración del presidente Joe Biden de aprobar el uso limitado de esas armas por parte de Kiev para atacar objetivos dentro de Rusia.

Donald Trump, que regresa a la Casa Blanca en enero, ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania y en breve ha creado un nuevo sentido de urgencia entre los aliados occidentales para fortalecer la posición de Ucrania antes de cualquier negociación. El Kremlin dijo este miércoles que está dispuesto a discutir un posible cese del fuego en Ucrania con Trump, una propuesta que fue recibida con escepticismo de inmediato por los funcionarios occidentales.

“En las últimas semanas hemos visto un cambio significativo en las acciones y en la retórica sobre Ucrania”, dijo el Secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, en el Parlamento. “Como nación y como gobierno estamos redoblando nuestro apoyo a Ucrania y estamos decididos a hacer más”.

¿Qué son los misiles Storm Shadow usados por Ucrania en Rusia?

La cuestión del uso de misiles de largo alcance había dominado en la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Brasil esta semana. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, no respaldó públicamente la medida de Biden de apoyar el uso de estas armas, a pesar de que desde hace tiempo se lo considera un defensor de la misma, lo que generó dudas sobre si su gobierno permitiría el uso de los Storm Shadows de fabricación británica.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido durante mucho tiempo a los gobiernos occidentales que refuercen el apoyo militar, incluso permitiendo el uso de misiles de largo alcance para alcanzar objetivos en Rusia que son cruciales para el esfuerzo bélico de Vladimir Putin.

Los restos del misil Storm Shadow fueron encontrados en la región rusa de Kursk, al noreste de Ucrania, y dos misiles fueron interceptados sobre Yeysk, un puerto del mar de Azov en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, según el canal de Telegram Rybar, que tiene conexiones con el ejército y más de 1,3 millones de suscriptores. La información no pudo ser verificada de forma independiente.

Los Storm Shadow con misiles de crucero de producción anglo-francesa, que tienen un alcance máximo de 250 kilómetros; los franceses los llaman misiles Scalp.

De acuerdo con la BBC, Reino Unido y Francia enviaron estos misiles a Ucrania, con la condición de que el ejército ucraniano solo puede dispararlos dentro de su propio territorio; estos misiles se lanzan desde un avión y estos vuelan a gran velocidad (cercana a la velocidad del sonido), al caer, una ojiva de alto poder se detona.

El misil Storm Shadow es considerada como un “arma ideal” si se requiere usar para penetrar búnkeres reforzados y depósitos de armas, como los que usa Rusia, según la BBC.

Cada uno de estos misiles tiene un costo de casi un millón de dólares.

EU se aferra al apoyo a Ucrania

Estados Unidos enviará a Kiev al menos 275 millones de dólares en nuevas armas, informó The Associated Press este miércoles, citando a funcionarios estadounidenses que no identificó. Esto se sumará a la decisión de la administración Biden de proporcionar a Ucrania minas terrestres antipersonal para frenar los avances constantes de las tropas rusas a lo largo de todo el campo de batalla.

A pesar de la disposición expresa de Rusia a negociar una tregua, sus fuerzas han intensificado sus bombardeos sobre Ucrania en los últimos días. El Kremlin también ha publicado una doctrina nuclear renovada que reduce el umbral para una posible respuesta atómica.

Putin “ha declarado en más de una ocasión, o más precisamente, en reiteradas ocasiones, que está dispuesto a entablar contactos y negociaciones”, declaró el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según la agencia de noticias estatal Tass. Peskov también advirtió que “congelar este conflicto no nos beneficiará”, según Tass.

Los comentarios de Peskov fueron en respuesta a un informe de Reuters que indicaba que Moscú podría estar abierto a negociaciones para detener los combates en líneas generales similares a las actuales. El informe citó a cinco funcionarios rusos no identificados, actuales y antiguos.

Varios funcionarios de países de la OTAN dijeron que su evaluación sigue siendo que Putin no está listo para conversaciones serias o hacer concesiones. El enfoque de Rusia sigue siendo expandir sus avances en territorio ucraniano y expulsar a las fuerzas ucranianas de su región de Kursk, donde controlan territorio después de una incursión a principios de este año, antes de cualquier acuerdo final, dijeron a Bloomberg News dos personas cercanas al Kremlin.

Reuters informó que Putin podría aceptar discutir una división de cuatro regiones de Ucrania (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson) que Rusia declaró ilegalmente como anexionadas en 2022, pero que no controla por completo. El líder ruso ha declarado que serán parte “para siempre” de su país, aunque solo alrededor del 77 por ciento de las cuatro regiones están bajo el control del Kremlin, según cálculos de Bloomberg basados en datos de fuentes abiertas.

Rusia también podría estar lista para retirar sus fuerzas de pequeñas porciones de territorio que controla en las regiones de Kharkiv y Mykolaiv, según dos de los funcionarios citados en el informe.

Con información de la BBC.