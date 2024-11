¿Bajará la tensión? Putin está dispuesto a platicar con Trump sobre el fin de la guerra en Ucrania

Rusia aseguró que está preparada para discutir un posible cese del fuego en Ucrania con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, incluso cuando el conflicto se intensifica en todos los frentes y las partes en guerra buscan fortalecer sus posiciones antes de cualquier conversación.

Los comentarios del portavoz del presidente Vladimir Putin fueron recibidos con escepticismo inmediato por los funcionarios occidentales mientras la invasión rusa a Ucrania superó su día número mil y las fuerzas de Moscú lograron nuevos avances en el este de Ucrania.

Putin “ha declarado más de una vez, o más precisamente, constantemente, que está listo para contactos y negociaciones”, dijo el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según el servicio de noticias estatal Tass.

Mientras tanto, las fuerzas rusas han intensificado sus bombardeos sobre Ucrania en los últimos días, al tiempo que han emitido una doctrina nuclear renovada que reduce el umbral para una posible respuesta atómica. Estados Unidos y varias naciones europeas cerraron sus embajadas en Kiev el miércoles en previsión de un posible ataque aéreo significativo, al tiempo que se anunciaba una alerta de misiles en varias regiones, incluida la capital.

OTAN advierte que Putin ‘no está listo’ para abordar un fin de la guerra en Ucrania

Varios funcionarios de países de la OTAN dijeron que su evaluación sigue siendo que Putin no está listo para conversaciones serias o hacer concesiones. El enfoque de Rusia sigue siendo expandir sus avances en territorio ucraniano y expulsar a las fuerzas ucranianas de su región de Kursk, donde controlan territorio después de una incursión a principios de este año, antes de cualquier acuerdo final, dijeron a Bloomberg News dos personas cercanas al Kremlin.

“Diga lo que diga Putin, él no quiere la paz y no está dispuesto a negociarla”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, a los periodistas de camino a la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil. “La intención de Putin es intensificar el combate, lo hemos visto durante semanas”.

Reuters informó que Putin podría aceptar discutir una división de cuatro regiones de Ucrania (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson) que Rusia declaró ilegalmente como anexionadas en 2022, pero que no controla por completo.

El líder ruso ha declarado que serán parte “para siempre” de su país , aunque solo alrededor del 77 por ciento de las cuatro regiones están bajo el control del Kremlin, según cálculos de Bloomberg basados en datos de fuentes abiertas.

Rusia también podría estar lista para retirar sus fuerzas de pequeñas porciones de territorio que controla en las regiones de Kharkiv y Mykolaiv, según dos de los funcionarios citados en el informe.

El portavoz del Kremlin advirtió que “congelar este conflicto no nos funcionará”, según Tass.

“Putin no ha tomado ninguna decisión definitiva” sobre su estrategia para las negociaciones de paz, afirmó Sergei Markov, ex asesor del Kremlin. “Preferiría no pagar el alto precio de continuar con la ofensiva, pero está aún menos dispuesto a pagar un precio tan alto por un acuerdo de paz que no favorece los intereses de Rusia”.

Ahora que Trump asumirá el cargo dentro de dos meses, ambas partes buscaron establecer parámetros para lo que probablemente será un acuerdo difícil.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el martes que su país no hará concesiones en materia de soberanía o territorio. La propia fórmula de Zelenski para la paz se basa en obtener un camino claro hacia la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y garantías de seguridad para la protección hasta que se una.

Trump ha prometido poner fin a la guerra rápidamente, sin decir cómo. Su regreso a la Casa Blanca también plantea la posibilidad de un fuerte recorte de la ayuda estadounidense a Ucrania. También podría amenazar con aumentar el apoyo a Kiev para intentar presionar a Rusia a que llegue a un acuerdo. Los funcionarios de Kiev y Moscú están discutiendo los preparativos para el cambio que se avecina en Washington.