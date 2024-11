¿Quiénes son los migrantes que deportará primero Tom Homan, el nuevo ‘zar de la frontera’ de Trump?

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció que Tom Homan será el nuevo ‘zar de la frontera’ y con ello se esperan medidas más restrictivas contra los migrantes quienes intenten cruzar a territorio estadounidense.

Homan explicó que se dará prioridad a las deportaciones de quienes sean considerados como “una amenaza” para la seguridad pública en EU. Con ello se refiere a las personas identificadas como un riesgo para la seguridad nacional.

Posteriormente, admitió que se deportará a los migrantes no criminales que estén de forma ilegal. Sin embargo, aclaró que esto no representa una amenaza para toda la comunidad de inmigrantes, sino solo para los que no estén debidamente documentados.

“Debería ser una amenaza para la comunidad de inmigrantes ilegales. Pero justo después de una crisis histórica de inmigración ilegal, eso es algo que hay que hacer”, dijo en entrevista con CBS News.

Personal de la Guardia Nacional de EU permanecen junto a una cerca de navajas y púas en el muro fronterizo (EFE)

Otra de las advertencias de Homan será el regreso de los arrestos de migrantes en los centros de trabajo, dichas acciones las calificó como ‘necesarias’.

Tom Homan no solo estará encargado de vigilar la frontera en el tema de migración, sino también en temas relacionados con la seguridad marítima y aérea.

Donald Trump agregó que no tiene “ninguna duda” de que Homan “hará un trabajo fantástico y largamente esperado”.

¿Quién es Tom Homan, el nuevo ‘zar de la frontera’ de Trump?

Tom Homan es considerado un ‘halcón’ en temas de migración debido a que ha trabajado en esta política por décadas.

Homan fue policía en Nueva York y también agente de la Patrulla Fronteriza hasta que en 2013, durante el gobierno de Barack Obama, estuvo designado al frente de la división de deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según información de CBS News.

En ese tiempo, la agencia obtuvo un número récord en las deportaciones. Obama le dio a Homan el Premio de Rango Presidencial, considerado el más alto reconocimiento a la función pública.

A inicios de su primer mandato, Trump nombró a Homan como director interino del ICE y ‘encendió las alertas’ al declarar que los migrantes indocumentados deberían ‘tener miedo’.

También Homan fue creador del programa Tolerancia Cero, que representó la separación de miles de niños de sus padres.