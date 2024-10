¿No sabes qué regalar en Navidad? Donald Trump tiene una recomendación para sus seguidores

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un alto este martes en su intensa campaña electoral, en la que no para de enviar mensajes en las redes, para, en esta ocasión, felicitar a su esposa Melania por su libro, que salió hoy al mercado en este país, y recomendarlo como un buen regalo para la Navidad.

“¡Muy orgulloso de Melania!”, escribió Trump en X y aseguró que Melania (como se titula el libro) es “verdaderamente genial”.

En este libro, el primero que ella escribe oficialmente, la exprimera dama cuestiona los resultados de las elecciones de 2020, en las que Trump perdió contra el demócrata Joe Biden.

También toma distancia de su marido en la cuestión del aborto, un tema clave en esta campaña electoral -del que se declara a favor- pero coincide con su marido en el rechazo a la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas.

También recuerda el momento en que ella y Trump se conocieron y asegura que hubo de inmediato “una chispa innegable”.

El exmandatario asegura en su mensaje que Melania fue “una primera dama fantástica”, que comparte esa experiencia “y mucho más” en su libro y que es “una muy buena escritora” .

Trump no oculta el orgullo por su esposa y aseguró que ‘Melania’ es “perfecto para la Navidad”.

“¡Consíguelo ahora y disfruta!” recomendó el exmandatario.

'Melania', así se titula el libro de memorias de la exprimera dama Melania Trump. (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

Las memorias de Melania Trump ya son las más populares en Amazon

Tras su salida a la venta este martes, las memorias de Melania Trump se convirtieron en el libro más solicitado en Amazon en la categoría de biografías y autobiografías.

El texto, titulado sencillamente Melania, cuenta con 256 páginas y tiene un costo de 28.45 dólares en Amazon en su versión más barata, mientras que en tapa dura tiene un precio de 40 dólares. En caso de querer un ejemplar firmado y con más fotografías el costo se eleva a 150 dólares e incluso hay una “edición de coleccionistas” a 250 dólares.

Melania promete en su página web que el libro incluirá “historias e imágenes nunca antes compartidas públicamente”. Hasta el momento, solo se han filtrado sus opiniones sobre el aborto, que han llamado la atención por su defensa decidida de ese derecho frente a la postura de Trump que se ha mostrado más conservador con el asunto.

“Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta”, dice Melania en su libro, según adelantó en exclusiva el diario británico The Guardian.

“¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea”, afirma la ex primera dama en el libro, en unas declaraciones que se han convertido en la mejor publicidad para la obra.

Hace un mes la exmodelo eslovena de 54 años dijo que el libro tendría como fin establecer “la verdad” y dejar clara su “perspectiva” de la vida.