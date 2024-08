¿Quién es Doug Emhoff, esposo de Kamala Harris y que podría ser primer caballero de EU?

Luego de las polémicas generadas por el estado de salud del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden declinó sus aspiraciones de ser el elegido de los demócratas para las elecciones 2024 en EU y en su lugar quedó Kamala Harris, quien concretó su candidatura presidencial en la Convención Nacional Demócrata.

Kamala Harris es la primera mujer de ascendencia afroamericana y de origen indio que recibe la nominación de un partido estadounidense.

Durante la Convención Demócrata, Doug Emhoff, esposo de Kamala Harris, presentó a la ahora candidata a la Presidencia de EU como “una guerrera alegre” y una mujer “de mano dura” preparada para ocupar la Casa Blanca.

”Kamala es una guerrera alegre. Está haciendo por su país lo que siempre ha hecho por la gente a la que quiere. Su pasión nos beneficiará a todos cuando sea nuestra presidenta”, aseguró Emhoff, reportó la agencia EFE.

Doug Emhoff y Kamala Harris. (AP).

¿Quién es Doug Emhoff, el abogado de 59 años y esposo de Kamala Harris?

Doug Emhoff es un abogado de 59 años que ha tenido éxito en el sector del entretenimiento de Hollywood, quien divide su tiempo como entre Los Ángeles y Washington, según AP.

Nació en Nueva York, pero vivió la mayor parte de su juventud en Nueva Jersey hasta que se graduó en la Universidad Estatal de California, Northridge, y asistió a la facultad de derecho de la Universidad del Sur de California.

Renunció a un lucrativo puesto como abogado especializado en entretenimiento y propiedad intelectual para evitar conflictos de intereses una vez que Harris se convirtió en vicepresidenta, pero se desempeñó como profesor de derecho en la Universidad de Georgetown después de mudarse a Washington, según un texto de Will Weissert, en AP.

Emhoff se casó con Harris en 2014, fue su segundo matrimonio y podría convertirse en el “primer caballero” de la historia de Estados Unidos.

Ha participado y apoyado a su esposa durante los casi cuatro años que lleva en la vicepresidencia y en las actividades de campaña desde 2020.

Doug Emhoff conoció en 2013 a Kamala Harris, en una cita a ciegas. (AP).

Ya está acostumbrado a viajar por el país defendiendo a su esposa y los logros de la administración del presidente Joe Biden. Ahora que ella tiene la nominación, esos esfuerzos se han intensificado.

“El cambio ocurrió tan repentinamente”, dijo Emhoff, “que no tuvimos tiempo de reflexionar realmente sobre la historia”, asegura.

Emhoff ha visitado 37 estados y 14 países como segundo caballero. “He asistido a muchos más eventos”, dijo , “y los eventos son cada vez más grandes”.

¿Cómo se conocieron Kamala Harris y Doug Emhoff? Esta es la historia de amor

Emhoff y Harris se conocieron en una cita a ciegas en 2013 y se casaron al año siguiente. Fue el primer matrimonio de ella y el segundo de él.

El abogado recuerda que Harris todavía le hace escuchar un mensaje de voz que le dejó cuando la rondaba como pretendiente (“Hola, soy Doug... otra vez”) y que se enamoró de ella “muy rápido”, según EFE.

Emhoff es la primera persona judía que se ha casado con un líder electo a nivel nacional en Estados Unidos.

Pero no todo ha sido ‘miel sobre hojuelas’ para el abogado. En un texto de Jonathan Cooper, en AP, Emhoff reconoció que tuvo una aventura extramatrimonial hace años que contribuyó a la ruptura de su primer matrimonio.

Doug Emhoff durante la Convención Demócrata de 2024. (Bloomberg). (Al Drago/Bloomberg)

“Durante mi primer matrimonio, Kerstin y yo pasamos por momentos difíciles debido a mis acciones”, dijo Emhoff en una declaración, reportada primero por CNN.

El equipo que evaluó a la vicepresidenta Kamala Harris antes de que el presidente Joe Biden la eligiera como su compañera de fórmula en 2020 conocía el asunto, según una persona familiarizada con los hechos que habló bajo condición de anonimato para AP. Harris sabía del asunto antes de casarse con Emhoff, dijo la persona.

Kerstin Emhoff ha hablado positivamente de Harris y ha dicho que Doug, como tutor de su hija y su hijo, ha sido “amoroso, cariñoso, ferozmente protector y siempre presente”.

Kamala Harris y Doug Emhoff se casaron en 2014. (AP).

“Doug y yo decidimos terminar nuestro matrimonio por diversas razones, hace muchos años”, dijo. “Es un gran padre para nuestros hijos, sigue siendo un gran amigo para mí y estoy muy orgullosa de la cálida y comprensiva familia ensamblada que Doug, Kamala y yo hemos construido juntos”, reportó una declaración para AP.

Doug Emhoff hace campaña a favor de Kamala Harris

La vicepresidenta ha construido su campaña inicial en torno al tema de la libertad, y Emhoff fue uno de los primeros representantes de la naciente campaña en difundir ese mensaje hace algunas semanas, cuando visitó una clínica de aborto en los suburbios de Washington, un evento planeado antes del anuncio de Biden.

Allí, Emhoff denunció un entorno “en el que se eliminan las libertades, la autonomía, donde te dicen que no puedes leer este libro, que no puedes aprender estos hechos, que no puedes votar”.

Emhoff es la primera persona judía que se ha casado con un líder electo a nivel nacional en Estados Unidos. (AP).

En la entrevista, Emhoff dijo sobre su esposa: “Tengo mi propia manera de comunicar las cosas y mi propia manera de intentar hablar auténticamente sobre ella y sus posiciones”.

Tampoco es ajeno a la candidatura de Harris a la presidencia, ya que hizo campaña por ella cuando se presentó sin éxito en 2020.

Kamala Harris, Doug Emhoff y Joe Biden. (AP).

“Ha sido vicepresidenta durante casi cuatro años, ha estado en la Oficina Oval, en la Sala de Situaciones, ha estado en el escenario mundial”, ha dicho el segundo caballero sobre Harris. “Esta es una Kamala Harris que está lista para liderarnos”.

¿Cómo es la familia de Doug Emhoff y Kamala Harris?

En la Convención Demócrata, Emhoff habló de tener una “familia mezclada” o al menos así lo ha explicado: de un padre divorciado con dos niños, que se casó con una fiscal general sin niños, que los asumió como suyos y que ha conectado con su fe judía.

Los dos hijos de Emhoff, Ella y Cole, llaman a su madrastra, Harris, “Momala”, algo que el esposo de la ya candidata demócrata a la presidencia del país, recordó en su discurso, según reporta EFE.

”Todos los que tienen familias mezcladas saben que es complicado al comienzo, pero en cuanto la comenzaron a llamar Momala sabía que todo iría bien”, aseguró Emhoff.

Durante la Convención Demócrata dijo que “Kamala siempre ha estado ahí por mis hijos y hará lo mismo por los suyos”.

Con información de AP y EFE.