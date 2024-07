Dron explota sobre Tel Aviv, Israel: Hutíes reclaman que Jaffa es tierra palestina

Un dron lanzado por los hutíes de Yemen impactó Tel Aviv este viernes, causando la muerte de una persona y otras que resultaron heridas. Este grupo rebelde ha hecho bloqueos marinos para evitar el paso de mercancías hacia Israel, en represalia porque el Estado israelí lleva a cabo la guerra en la Franja de Gaza, donde ya han sido asesinadas más de 38 mil personas palestinas. Este es el primer ataque letal del grupo en el interior de Israel.

El ataque aéreo retumbó en el centro de la ciudad, cerca de la embajada estadounidense, provocando una lluvia de fragmentos de metralla y vidrios rotos, y dejando un amplio radio de explosión.

El ataque contra la ciudad más grande de Israel fue sorprendente debido a que, aparentemente, el dron cruzó gran parte del país a través de las distintas capas de defensa aérea que han interceptado casi todos los otros drones y misiles que los hutíes de Yemen han lanzado contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. La mayoría ni siquiera ha podido llegar a Eliat, la ciudad más al sur de Israel, en el mar Rojo, a unos 270 kilómetros al sur de Tel Aviv.

El lugar del incidente se encuentra a escasos metros de la Embajada de Estados Unidos, el principal aliado y distribuidor de armas de Israel.

¿Qué han dicho los hutíes sobre el dron en Tel Aviv?

Los rebeldes hutíes del Yemen confirmaron este viernes que lanzaron un misil balístico y cuatro drones contra Tel Aviv.

“La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Yemen (como se autodefinen los hutíes) llevó a cabo una operación militar cualitativa, que consistió en atacar uno de los objetivos importantes en la región ocupada de Yafa, llamada Tel Aviv israelí”, dijeron los hutíes en un comunicado.

Jaffa o Yafa, antes poblada por palestinos, es el nombre antiguo de lo que ahora los israelíes llaman Tel Aviv, desde que en 1948 se fundó dicho estado.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en la nota, publicada en su cuenta en X, que el dron utilizado en esa acción “llamado ‘Yafa’ es capaz de sortear los sistemas de interceptación del enemigo y no ser detectado por los radares”, y se felicitó de que “la operación logró sus objetivos con éxito”.

Advirtió también que su grupo “declara la región ocupada de Yafa (Tel Aviv) una zona insegura, y será un objetivo principal dentro del alcance de nuestras armas”, tras reiterar que el ataque fue realizado “en apoyo al pueblo palestino”, y “como respuesta a las masacres israelíes en Gaza”.

Israel declara estado de alerta por dron en Tel Aviv

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, anunció este viernes que la ciudad eleva el nivel de alerta tras sufrir esta madrugada un ataque con un dron, en el que murió un hombre, reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen.

“La ciudad va a pasar a un estado de alerta mayor”, indicó el alcalde en un comunicado tras el ataque con drones.

De su lado, la Policía aseguró que encontró “el cuerpo de un hombre sin vida en un apartamento cerca del lugar de la explosión”, mientras sus agentes realizan una “búsqueda de objetos sospechosos y amenazas adicionales”.

En tanto que el Ejército israelí estudia “un error humano” como la causa de que los sistemas de defensa aérea no estuvieran activados para interceptar al dron que explotó, según el portavoz castrense Nadav Shoshani.

“Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas”, explicó Shoshani en una sesión informativa para medios esta mañana, en la que achacó a un error humano en la fase de detección “que causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento”.

Con información de AP y EFE.