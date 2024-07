Dos candidatas se disputan el gobierno de Tokio... pero aspirantes bromistas ‘se roban’ la atención

Grandes carteles promocionando candidaturas para las próximas elecciones a gobernador de Tokio son visibles por toda la ciudad. En una carrera histórica donde dos mujeres compiten por el puesto principal por primera vez, los que captan la atención son una serie de candidatos controvertidos -y sus carteles-.

En las elecciones del 7 de julio, en las que la actual candidata Yuriko Koike se enfrenta a la candidata de la oposición Renho Saito, se han presentado un total de 56 candidatos, un número récord. Las dos mujeres están haciendo campaña sobre cuestiones como la caída de la tasa de fertilidad, el gasto público e incluso el futuro de un importante parque de la ciudad, y las elecciones tienen importantes implicaciones económicas para Japón, así como para el actual gobierno nacional. Las últimas encuestas muestran que Renho, como se conoce a la candidata, va por detrás de Koike.

Entre los 54 candidatos restantes hay un hombre vestido como el Guasón, que apoya la libertad de expresión sexual, incluida la poligamia, para ayudar ante la caída de la tasa de natalidad en Japón. Incluso contó con la ayuda de una modelo para promocionarse y utilizó carteles explícitos que luego fueron retirados.

Otras figuras incluyen un “comediante de Internet” enmascarado; “AI Mayor”, un ex luchador profesional cuyos carteles muestran un robot metálico hecho con inteligencia artificial; y una candidata del “Partido del Póker " que aboga por el cambio económico y político a través del juego de cartas.

Los candidatos poco serios no son algo exclusivo de las elecciones japonesas: en el Reino Unido, por ejemplo, el conde Binface y Elmo son pilares de las elecciones. En Tokio, el inventor en serie Yoshiro Nakamatsu, de 96 años de edad (que afirma haber inventado el disquete), se ha presentado ocho veces a la carrera por la gobernación.

Sin embargo, algunos analistas afirman que la creciente influencia de las redes sociales está convirtiendo de manera preocupante las elecciones en una competición por la popularidad y la “viralidad”. Shinji Hirai, gobernador de la prefectura de Tottori, llegó a declarar ante la asamblea local el 24 de junio que el caos que se vio en las elecciones de Tokio demostraba que “la democracia corre el riesgo de derrumbarse”.

“Es casi un desdén por el proceso democrático al mismo tiempo que el deseo de participar en él”, dijo Donna Weeks, profesora emérita de la Universidad Musashino de Tokio, especializada en ciencias políticas. “Es la época en la que vivimos, ¿no? Creo que la gente verá estas elecciones y pensará: aquí hay una manera de mejorar mi perfil”. Calcula que “unos 10″ de los candidatos se toman en serio el proceso electoral.

La ley japonesa prohíbe a los candidatos publicar anuncios pagados en internet, distribuir papeletas o hacer campaña en las casas, con el fin de que las elecciones sean más equitativas. Sin embargo, todos los candidatos electorales tienen tiempo de emisión gratuito e igualitario en la cadena pública NHK.

Una de esas campañas transmitidas el 27 de junio mostró a Airi Uchino, del partido “Watch My Cute Political Broadcast”, quien en su aparición de seis minutos se quitó la camisa y pidió a los espectadores que la agregaran en la aplicación de mensajería Line, todo mientras una intérprete de lenguaje de señas estaba de fondo traduciendo sus palabras.

Un candidato a gobernador debe pagar un depósito de 3 millones de yenes ($18.600 dólares) a las autoridades y perderá esa cantidad si no obtiene al menos el 10 por ciento de los votos.

“Algunas personas que buscan atención consideran que 3 millones de yenes es un precio razonable a pagar para tener acceso tanto a los carteles como al tiempo de emisión gratuito en NHK”, dijo Michael Cucek, profesor adjunto de Estudios Asiáticos en el campus de Japón de la Universidad de Temple.

El partido NHK, que se fundó para oponerse a la tasa de licencia, y los partidos afiliados han presentado oficialmente 24 candidatos, pero de hecho han permitido que cualquiera que haya donado al partido muestre carteles en sus espacios asignados. Eso ha permitido que se muestren fotos de perros corgi, bebés e influencers con códigos QR vinculados a sus redes sociales junto a los candidatos oficiales. El líder del partido, Takashi Tachibana, calificó el “secuestro” de los carteles de propaganda como “un gran éxito”, según los medios locales.

“Este tipo de actos de promoción no son ilegales, pero no cumplen con su propósito original”, afirma Tetsuro Kobayashi, profesor de la Universidad de Waseda especializado en comunicación política y opinión pública. “Hasta ahora, a pesar de esta libertad, se respetaba la norma de que las campañas electorales no debían utilizarse para obtener beneficios personales, pero la gente está empezando a no cumplir estas normas”.

Hirai, gobernador de Tottori, dijo que si los habitantes de su prefectura utilizaran vallas publicitarias con fines comerciales como en Tokio, pondría fin a esa práctica. También sugirió que, una vez finalizadas las elecciones a gobernador, las autoridades deberían considerar la posibilidad de revisar las leyes electorales.

En un momento en que las tasas de participación en Japón han ido disminuyendo en general a lo largo de los años, Kobayashi dijo que el altercado en Tokio amenaza con eclipsar cuestiones electorales graves y empeorar aún más la apatía de los votantes.

“Esto podría aumentar el cinismo político debido al colapso de las normas y a que las elecciones se vuelvan más parecidas a un show de entretenimiento”, apuntó.