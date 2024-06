Demócratas en pánico: ¿Pueden cambiar a Biden como su candidato luego de ‘papelón’ en el debate?

El presidente Joe Biden apostó a que un debate con el republicano Donald Trump impulsaría su moribunda campaña de reelección. Su apuesta fracasó.

Lució un presidente cansado, a sus 81 años. En lugar de demostrar a los votantes que tenía resistencia para otro mandato de cuatro años, todo lo que podía salir mal salió mal.

Biden se equivocó en numerosas ocasiones, citando hechos y cifras incorrectos en su primera respuesta. Sus comentarios fueron en voz baja, puntuados por enfermizos ataques de tos y sinuosos, propensos a la repetición. Miró a lo lejos mientras Trump lanzaba andanada tras andanada, ataques rutinariamente fallidos contra el expresidente, y se quedó paralizado al final de una respuesta incoherente.

Biden en el primer debate presidencial. (Bloomberg). (Eva Marie Uzcategui/Photographer: Eva Marie Uzcategu)

Los demócratas expresaron pública y privadamente su alarma después de las elecciones, con ira hacia un candidato y una campaña que desde hace tiempo han desestimado las preocupaciones sobre la edad y la agudeza mental del presidente, considerándolas exageradas. Esto generó preguntas sobre si el presidente debería permanecer en la contienda, aunque más tarde esa noche les dijo a los periodistas que tenía la intención de permanecer en la fórmula.

Poco después del debate, un legislador demócrata, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el presidente parecía una sombra de lo que era y que el partido debe tener una conversación sobre reemplazarlo en la boleta. Trump, que según las encuestas tenía una pequeña, pero firme ventaja antes de la noche, ahora parece el claro favorito para obtener un segundo mandato en la Casa Blanca.

“Fue una actuación en el debate realmente decepcionante por parte de Joe Biden. No creo que haya otra manera de dividirlo”, dijo a CNN Kate Bedingfield, ex directora de comunicaciones del presidente. “El mayor problema que tenía que demostrarle al pueblo estadounidense era que tenía la energía y la resistencia, y no lo hizo”.

Problemas más fuertes

Trump no estuvo exento de debilidades: sus respuestas, que eran características de él, estaban plagadas de falsedades y exageraciones, y se negó a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones de noviembre. Pero Biden no supo aprovecharlas ni esquivar los ataques.

Cuando se le preguntó sobre el aborto, uno de los temas más fuertes de los demócratas, Biden se centró en una de sus áreas más débiles, la inmigración. Subestimó drásticamente su historial laboral, se vio arrastrado a una pelea serpenteante sobre los handicaps de golf y el peso de Trump, y en un momento afirmó que “finalmente derrotó a Medicare”.

El presidente está resfriado, según personas familiarizadas con el asunto.

“El equipo de Biden nunca ha oído hablar del espresso ni del té con miel y limón”, dijo el estratega demócrata Jon Reinish.

¿Cómo impactaría la victoria de Trump?

Una victoria de Trump tendría consecuencias sísmicas para la política comercial estadounidense, el sistema impositivo, los derechos civiles y las relaciones del país con aliados y adversarios.

Los mercados ya estaban anticipando el impulso que Trump iba a tomar. El dólar subió frente a sus principales pares mientras los candidatos intercambiaban críticas, y el peso mexicano y el yen japonés, entre las monedas mundiales, se debilitaron.

Trump burlándose de Biden. (Bloomberg).

¿Cómo atacó Trump a Biden?

‘Es doloroso verlo’. Trump atacó cuando Biden tropezó. “Realmente no sé qué dijo al final de esa oración, y no creo que él sepa tampoco lo que dijo”, dijo Trump en respuesta a una de las respuestas de Biden sobre la frontera entre Estados Unidos y México.

Doce de las 14 personas en un grupo focal de votantes indecisos organizado por el encuestador republicano Frank Luntz, dijeron que tenían más probabilidades de votar por Trump después de ver lo que describieron como Biden tropezándose en el debate.

Karen Kierpaul, de Michigan, fue la única de la docena que se inclinó más hacia Biden, pero dijo: “Fue muy doloroso ver a Biden esta noche”.

Más adelante, en el debate, las opiniones extremas de Trump y su falsa afirmación de que ganó las elecciones de 2020 se apoderaron de él. El expresidente defendió a los alborotadores del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y trató de afirmar que no dijo que había gente buena en ambos lados de la manifestación nacionalista blanca en Charlottesville, dos de los momentos más bajos de su presidencia.

Biden también atacó a Trump al argumentar que el expresidente es un delincuente convicto que representa una amenaza para la democracia estadounidense.

“Tienes la moral de un gato callejero”, dijo Biden sobre Trump.

Sin embargo, la misión de Biden ante una de sus mayores audiencias del año fue tranquilizar al público sobre su fuerza y resistencia, calmar a los demócratas nerviosos que estaban incómodos con la decisión del presidente de buscar la reelección y atraerlos de nuevo a su seno.

En casi todos los frentes, el presidente se quedó corto. Biden pasó más de una semana fuera de la vista del público antes del debate, preparándose con un pequeño grupo de asesores de larga data que han pasado el año pasado, desestimando con enojo las preguntas sobre la agudeza mental y la edad del presidente.

‘Comienzo lento’

Más de tres cuartas partes de los adultos estadounidenses dijeron que estaban preocupados por la edad de Biden, según una encuesta de Gallup publicada este mes.

Públicamente, los funcionarios electos demócratas parecieron cerrar filas, y posibles futuros aspirantes presidenciales, como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el gobernador de California, Gavin Newsom, defendieron su actuación.

“Absolutamente, él es nuestro nominado. Nada cambió esta noche”, dijo Newsom. “Todo lo contrario. Ganó en el fondo, eso es lo que importa al final del día”.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo en CNN que “hubo un comienzo lento, pero fue un final fuerte”.

Biden ganó impulso a los 50 minutos de debate, cuando criticó las declaraciones anteriores de Trump sobre buscar represalias y luego, más tarde, cuando habló sobre los recortes de impuestos de Trump y su manejo del déficit. Biden también intentó asestar golpes a la postura de los republicanos sobre la seguridad social y Medicare, el historial de Trump con los votantes negros o la retirada de Trump de los acuerdos climáticos de París.

“¿Alguna vez has oído a un presidente decir que busca venganza?”, preguntó Biden en un momento dado. “Este tipo no tiene ningún sentido de la democracia estadounidense”.

Aun así, el inestable discurso de Biden no le hizo ningún favor.

Maria Shriver, descendiente de la dinastía demócrata Kennedy y una de las invitadas de la primera dama Jill Biden al Estado de la Unión de este año, dijo que “esta noche fue desgarradora en muchos sentidos”.

“Hay pánico en el Partido Demócrata”, continuó en una publicación en X. “Va a ser una noche larga”.

Siguiendo la orgullosa tradición de muchos que han tenido una noche difícil en Atlanta, Biden abandonó el debate para visitar una Waffle House cercana. Dijo a los periodistas que tenía dolor de garganta y reconoció las percepciones de su actuación.

“Es difícil debatir sobre un mentiroso”, dijo Biden.