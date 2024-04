¿Por qué Irán quiere atacar a Israel y cuándo planea bombardearlo? Esto sabemos

Israel se está preparando para un posible ataque de Irán, ya sea directamente o a través de sus representantes, con drones y misiles contra objetivos gubernamentales en cuestión de días, según personas familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia occidentales, una medida que tiene el potencial de desencadenar una guerra regional total.

Se espera que se produzca un asalto en las próximas 48 horas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a discutir el asunto públicamente. Un escenario es un ataque a Israel desde suelo iraní, lo que no tendría precedentes, dijeron.

La medida aún no ha sido aprobada por los funcionarios de más alto rango de Teherán, dijeron las personas.

Estados Unidos está preparando defensas y ha trasladado activos militares adicionales a la región, al tiempo que intensifica los esfuerzos diplomáticos para frenar las hostilidades, dijeron.

¿Qué pasará si Irán ataca a Israel?

Un bombardeo de misiles y drones representaría una represalia de Irán por un ataque mortal a su complejo diplomático en Siria la semana pasada, del que la República Islámica culpa a Israel.

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha dicho en repetidas ocasiones que Israel será “castigado” por el ataque, aunque no llegó a decir qué forma tomaría esa contramedida.

El riesgo es que la medida pueda intensificar significativamente el conflicto en Medio Oriente y poner a Irán aún más en la mira.

Estados Unidos y sus aliados creen que es inminente un gran ataque de venganza, ya sea por Irán o sus diversos representantes en la región, según personas familiarizadas con la inteligencia.

La historia reciente sugiere que cualquier ataque se comparará con lo que podría venir después de los adversarios de Irán.

Cuando Estados Unidos mató al general Qassem Soleimani en 2020, por ejemplo, Irán optó por ataques no letales a bases militares.