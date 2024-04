Otra más del CJNG: Así opera la estafa a personas con propiedades en tiempo compartido en EU

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha dedicado al tráfico de drogas a Estados Unidos. La más reciente, el fentanilo.

Sin embargo, el grupo criminal ha comenzado a migrar a otros delitos, el más reciente, que fue denunciado por el medio estadounidense The Daily, es la estafa masiva dirigida a adultos mayores en EU, que poseen propiedades de tiempo compartido, lo que resulta en el envío de cientos de millones de dólares a México.

La investigación El nuevo objetivo de un cártel del narcotráfico de México: personas mayores y sus tiempos compartidos, fue publicada también en The New York Times, indagó en cómo opera el CJNG en cuanto a la estafa de tiempos compartidos, que significa un negocio de 300 millones de dólares.

¿Cómo opera el ‘nuevo negocio’ del CJNG?

Los miembros del Cártel se hacen pasar por agentes de ventas, llaman a los dueños de las propiedades de tiempo compartido y les ofrecen comprarlas: casas de verano en alguna isla a la que ya no van más.

También se ha encontrado que se recluta a jóvenes bilingües para que trabajen en el call center y si estos quieren dejar el negocio, son asesinados.

Por ejemplo, el Cártel se pone en contacto con una familia con una propiedad en las Islas Canarias y les ofrece hacer arreglar documentación para hacer la compra.

Luego de convencerlo, se les plantea que deben transferir cuantiosas sumas de dinero a cuentas bancarias ubicadas en México, para después desaparecer, expone Maria Abi-Habib, reportera en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Tiempo después, los propietarios descubren que en realidad no están administrando su propiedad, que no se realiza ningún trámite de compra- venta en México. Muchos de los adultos mayores quedan en banca rota.

Funcionarios estadounidenses que ubicaron esta nueva forma de estafa, afirman que las llamadas se hacen desde México y los datos de contacto de las personas de la tercera edad los obtienen de hoteles mexicanos, a los que sobornan para proporcionar la información.

El CJNG tiene como objetivo a personas de la tercera edad con nacionalidad estadunidenses y canadienses. Su operación podría estar relacionada con la desaparición y posterior hallazgo de ocho personas en Jalisco.

Ellos trabajaban en un call center, hoy se sabe, dirigido por el Cártel. Los cuerpos sin vida fueron encontrados a las afueras de Guadalajara, en bolsas negras.

´´Por lo general, el cártel busca aprovecharse de personas mayores retiradas que quieren dejarle todo el dinero posible a sus familiares a través de la venta de bienes. Varias víctimas entrevistadas por The New York Times dijeron que el dinero que perdieron excedía el valor de su inversión inicial en propiedades vacacionales de tiempo compartido en Jamaica, California y México’', detalla la periodista Maria Abi-Habib.

Se sigue la huella de la estafa desde hace al menos cuatro años y las transferencias se realizan a socios del CJNG. La exigencia de pagos se ‘disfrazaban’ en tarifas por transacciones internacionales.

¿Qué hacen las autoridades mexicanas al respecto?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos es quien ha puesto cartas en el asunto, sancionando a las compañías mexicanas, pero apenas se desenmascara una compañía fraudulenta o cuenta bancaria, aparece otra.

Un abogado consultado por The New York Times, Spencer McMulle, afirmó que las autoridades mexicanas no verifican que las cuentas bancarias gestionadas por el CJNG usen direcciones válidas y que sean negocios lícitos.